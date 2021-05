Burgdorf

In der Region Hannover sollen alle Bänke gleich sein. Das zumindest ist offenbar der Anspruch der Regionsverwaltung in Hannover, die deshalb Geld gibt für das Aufstellen einheitlich anmutender „Regionsbänke“, wie die Sitzmöbel heißen. Solche hat nun auch Burgdorf erhalten.

Wie die Stadtverwaltung dazu mitteilt, habe die Region aus einem dafür vorgesehenen Förderprogramm sieben „seniorengerechte Freiluftsitzgelegenheiten“ mitfinanziert. Für vier bekam die Stadt einen Zuschuss von jeweils 60 Prozent, für drei weitere sogar jeweils 90 Prozent der Kosten erstattet. Nur aufstellen musste die Stadt die Bänke selbst. Das übernahm bereits Ende März der Bauhof.

Vier neue Sitzbänke laden nun rund um das Wohngebiet an Sylter Straße und Amrumweg in der Weststadt zum Verweilen ein. Die übrigen Bänke stehen in der Südstadt am Rande des Neubaugebiets An den Hecken, im Nordwesten der Stadt im Wohngebiet Heineckenfeld sowie am Dorfrand von Sorgensen mit Blick auf die dort angelegte Streuobstwiese.

Von Joachim Dege