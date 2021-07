Burgdorf

Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten eine ganze Menge, um die Infrastruktur der Stadt Burgdorf zu pflegen und am Laufen zu halten. Das wollen sie am Tag der Daseinsvorsorge den Bürgern zeigen. Am Sonnabend, 17. Juli, werden die Bauhöfe und die Kläranlage über ihre Aufgaben informieren. Dafür bauen sie auf dem Pferdemarktplatz am Kleinen Brückendamm eine Fahrzeugausstellung auf und bereiten einen Einsatz von Baumkletterern vor.

Insgesamt 63 Angestellte der Stadt Burgdorf arbeiten auf den städtischen Bauhöfen und der Kläranlage. Im Alltag würden die Leistungen der Daseinsvorsorge oft als selbstverständlich wahrgenommen werden, sagt Bürgermeister Armin Pollehn. 2020 hat die Stadt Burgdorf beispielsweise 1,6 Millionen Kubikmeter Abwasser entsorgt und gereinigt, das unter anderem beim Duschen und durch die Toilettenspülung entsteht. Der Bauhof ist unter anderem für die Grünflächenpflege und Straßenreinigung in der Stadt zuständig.

Klimawandel, Demografie und Digitalisierung seien eine Herausforderung für die Daseinsvorsorge, sagt Pollehn. Es sei wichtig, dass die Politik gute Rahmenbedingungen schaffe, damit die Daseinsvorsorge auch in der Zukunft gesichert und bezahlbar sei.

Von Leona Passgang