Burgdorf

Das traditionsreiche Blumengeschäft Vier Jahreszeiten am Schwarzen-Herzog-Kreisel ist Geschichte. In diesen Tagen ist das Gebäude endgültig aus dem Stadtbild verschwunden. An seiner Stelle plant das Bauunternehmen Kinno aus Hülptingsen ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen sowie ein Doppelhaus auf der Rückseite.

Gebäude am Schwarzen-Herzog-Kreisel sind abgerissen

Das Blumengeschäft an der Uetzer Straße 95 ist inzwischen dem Erdboden gleichgemacht. Die Überreste der Gebäude – ehemaliger Laden und dazugehöriges Wohnhaus – türmen sich auf dem Areal auf. Bauarbeiter sortieren in dieser Woche die Materialien, um sie anschließend fachgerecht entsorgen zu können. In der nächsten Woche soll die Fläche komplett freigeräumt sein, kündigt Bauunternehmer Hayati Kinno an.

Das ist die Fassade des geplanten Mehrfamilienhauses zum Kreisel am Schwarzen Herzog hin. Quelle: Zeichnung: Thomas Toedter

Kinno will an der prominenten Stelle, für welche die Stadt eigens einen Bebauungsplan erlassen hat, um den freien Blick auf das wieder aufgebaute historische Forsthaus in der Nachbarschaft zu schützen, in Bälde ein Mehrfamilienhaus errichten. Das teilunterkellerte Haus soll auf zweieinhalb Geschossen insgesamt zehn unterschiedlich große Wohnungen, jeweils mit Balkons, beherbergen. Eine dazugehörige Tiefgarage soll für 14 Autos Platz bieten.

Mit der bereits vor zwei Jahren begonnenen Planung des Zehnfamilienhauses, hinter dem noch zwei Doppelhaushälften entstehen sollen, hat Kinno schon vor geraumer Zeit den hannoverschen Architekten Thomas Toedter beauftragt. Dessen Pläne seien inzwischen mit dem Bauamt der Stadt im Detail abgestimmt. Allein, eine Baugenehmigung liege nach wie vor nicht vor, klagt der Bauunternehmer.

Verhandlungen mit dem Bauamt sind nicht einfach

Überhaupt gestalteten sich die Verhandlungen mit der Behörde alles andere als einfach. Häufig sei im Bauamt niemand zu erreichen gewesen, um Einzelheiten zu besprechen. Sein Bauvorhaben habe sich auch deshalb immer wieder verzögert. Zuletzt habe die Stadt, deren Bebauungsplan ursprünglich eine Veränderungssperre für das Areal vorsah, wegen der Grundstückszufahrt über öffentlichen Grund und Boden auch die Forderung nach einer Baulast aus dem Köcher gezogen. Diese müsse nun erst noch notariell eingetragen werden und sei dann hoffentlich die letzte Hürde, die zu überwinden sei, hofft Kinno.

Aus der Vogelperspektive: Der Lageplan zeigt das geplante Mehrfamilienhaus an der Uetzer Straße 95. Quelle: Zeichnung: Thomas Toedter

Der Unternehmer hatte das Grundstück schon vor zwei Jahren von der Familie Becker erworben, die dort früher eine Gärtnerei und zuletzt noch den Blumenladen betrieb. Zusammen mit dem Grundstückskauf investiert Kinno rund 2,7 Millionen Euro in das Vorhaben, mit dem er beginnen will, sobald die Baugenehmigung vorliegt. Kinno, der aktuell auch in Heeßel Wohnraum errichtet, rechnet mit einer Bauzeit von 18 Monaten. Den Hochbau will er an ein Fremdunternehmen vergeben. Seine eigene Firma ist spezialisiert auf Straßenbauarbeiten sowie Landschafts- und Gartenbau.

Von Joachim Dege