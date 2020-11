Burgdorf

Der Kita-Neubau mit Familienzentrum in der Südstadt steckt dem Bauamt der Stadt Burgdorf als abschreckendes Beispiel nachhaltig in den Knochen. Nach einem Architektenwechsel im Streit ist nicht nur der Fertigstellungstermin mehrfach gerissen worden. Auch die Baukosten sind gehörig aus dem Ruder gelaufen und betragen aktuell rund 5,5 Millionen Euro – fast doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Damit eine solche Pleite kein weiteres Mal passiert, hat sich die Stadtverwaltung jetzt ein schärferes Controlling verordnet. Rathauscontroller Theo Kauter stellte es jüngst den Haushaltspolitikern des Rates vor.

Als Fernziel nannte Kauter einen Musterprojektplan, den die Stadt in der Zukunft auf jedes Hochbauprojekt anwenden will: Dieser Projektplan soll dazu führen, dass die Bauverwaltung große Hochbauprojekte genauer plant und die Kommunalpolitiker in der Folge eine wirklichkeitsnähere Vorstellung von den voraussichtlichen Kosten bekommen.

Anwendung des Verfahrens bei Neubau der Gudrun-Pausewang-Grundschule

Anwendung finden soll das neue Verfahren zunächst beim geplanten Neubau für die Gudrun-Pausewang-Grundschule und beim geplanten Erweiterungsbau für die Grundschule in Otze. Der Pausewang-Schulneubau soll laut aktueller Schätzung 16 Millionen Euro kosten und im Herbst 2026 fertiggestellt sein. Für Otze veranschlagt die Stadt Kosten in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Sommer 2025 geplant.

Bei beiden Vorhaben will die Stadt jetzt die Planungsarbeiten zunächst bis zur Ausschreibung von Bauleistungen vorantreiben. Erst danach wisse man mehr über die tatsächlich zu erwartenden Herstellungskosten. Diese belastbareren Summen will die Bauverwaltung erst dann für den Haushaltsplan der Stadt anmelden. Vorteil: Während bisher Kostenabweichungen von bis zu 40 Prozent kleine Seltenheit sind, hofft die Stadt, dass es in Zukunft nicht mehr als 20 Prozent sind. „Bis dahin ist es allerdings noch ein langer Weg“, räumte Controller Kauter ein.

