Fahrradfahrer haben es in Burgdorf nicht gerade leicht. An vielen Straße fehlen Radwege. Sogenannte Schutzstreifen fehlen oft oder sind in einem erbärmlichen Zustand. Mehr als anderthalb Jahre nach dem tödlichen Unfall an der Kreuzung Gartenstraße/Celler Tor/Langes Mühlenfeld kündigt die Stadt nun an, dass sie an dem Verkehrsknotenpunkt nachbessern will. Die auf der Fahrbahn rot markierten Aufstellflächen für Radfahrer vor den Ampeln sollen größer werden.

Länger und schmaler will das Land die Aufstellflächen für Radfahrer markieren lassen. Quelle: Joachim Dege

Das kündigt die Stadt jetzt in einer Mitteilung an den Verkehrsausschuss des Rates an. Die Kommunalpolitiker wollen sich nach den Sommerferien am 8. September mit den Plänen befassen. Diese gehen zurück auf Absprachen in der Verkehrsunfallkommission. Dessen Experten haben sich laut Stadt im vergangenen Jahr mit der Situation an der Kreuzung befasst und sind schon im zurückliegenden Dezember zum Ergebnis gekommen, dass Handlungsbedarf besteht. Der Kommission gehören Vertreter aus dem Tiefbauamt der Stadt, der Straßenverkehrsbehörde der Region Hannover, der Landesbehörde für Straßenbau und der Polizei an.

Größere Aufstellflächen und rote Schutzstreifen kommen

Die Fachleute verständigten sich darauf, dass die drei Aufstellflächen für Radfahrer größer ausfallen sollen. Die alten werden entfernt. Die neuen Aufstellflächen wachsen von bisher drei Meter Länge auf dann fünf Meter und sollen zugleich schmaler werden. Zudem sollen die vorhandenen Schutzstreifen wie die Aufstellflächen einen roten Belag erhalten. Ein entsprechender Entwurf der Straßenbauverwaltung liegt seit Anfang Juni vor.

Die Kreuzung Gartenstraße/Vor dem Celler Tor/Im Langen Mühlenfeld ist unter Sicherheitsgesichtspunkten für Radfahrer nicht ungefährlich. Quelle: Joachim Dege

Die Stadt geht davon aus, dass Bauarbeiter das Vorhaben noch in diesem Jahr erledigen. Bevor es dazu kommt, müssen die Stadt Burgdorf und das Land noch eine Vereinbarung treffen. Sie regelt, wer welche Kosten übernimmt. Das Land soll die Markierungsarbeiten bezahlen. Die Stadt will die Kosten für die Neuprogrammierung der Ampelanlage an dem Verkehrsknotenpunkt übernehmen. Denn auch das hält die Verkehrsunfallkommission für notwendig.

Tödlicher Unfall ist Anlass für Nachbesserungen

Auslöser der jetzt auf den Weg gebrachten Verbesserungsmaßnahmen war der Tod einer 16 Jahre alten Realschülerin im November 2018. Ein Lastwagen, der damals vom Celler Tor in die Gartenstraße einbiegen wollte, übersah die Jugendliche und überrollte sie. Die Radfahrerin, die auf dem Weg zur Schule war, starb an der Unfallstelle. Der Fall führte nicht nur in den Schulen, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit zu großer Anteilnahme. Sogar eine Bürgerinitiative gründete sich und forderte von der Politik, die Kreuzung zu entschärfen.

