Mit der gesamten Familie und Freunden von einem geliebten Menschen Abschied nehmen – dies war gerade zu Beginn der Corona-Pandemie nicht möglich. Bereits Anfang Mai hatte Bestatter Thorsten Volkmann dafür plädiert, dass es auch für Beerdigungen Lockerungen geben sollte. Mittlerweile hat sich etwas getan. Statt zehn Personen dürfen wieder 50 Trauergäste den Gang zum Grab begleiten. Zudem sind Trauerfeiern wieder in Kapellen und nicht länger nur direkt am Grab möglich. Die menschliche Nähe aber fehle nach wie vor, beklagt Volkmann: „Das tut vielen weh.“

Menschliche Nähe ist wichtig bei Beerdigungen

Wie wichtig die kleinen Gesten sind, sei vor allem in der jetzigen Zeit deutlich geworden. „Manchmal braucht es einfach keine Worte, sondern eine Umarmung reicht“, sagt der Bestatter. Und auch der Händedruck, der oft selbstverständlich war, fällt im Moment weg. „Die Kleinigkeiten, die viel ausmachen, sind immer noch nicht möglich“, sagt Volkmann. Doch genau diese menschliche Nähe wäre für die Trauerbewältigung sowie die Trauerfeier sehr wichtig. „Wir wissen, dass es kein Schnupfen ist, mit dem wir es zu tun haben. Ich weiß aber auch um die Wichtigkeit einzelner Bausteine im Trauerbereich“, sagt der Bestatter.

Zur fehlenden Nähe kommt, dass immer noch nicht alle gemeinsam in einer Kapelle Abschied nehmen können. Wie viele Besucher in die Kapelle dürfen, hängt von der jeweiligen Größe ab. Während in der Kapelle auf dem Stadtfriedhof am Niedersachsenring wieder 46 Trauergäste zugelassen sind, dürfen an der Trauerfeier in der viel kleineren Kapelle auf dem kirchlichen Friedhof an der Uetzer Straße nur 20 Gäste hinein. „Vor der Kapelle dürfen so viele stehen, wie unter den Umständen möglich ist“, sagt Volkmann: „Den Gang zum Grab dürfen dann aber wieder nur maximal 50 Personen begleiten.“

Neue Situation auch für Pastoren und Pfarrer

Nicht nur für Trauergemeinden und Bestatter ist die aktuelle Situation eine Herausforderung, sondern auch für die Pastoren und Pfarrer. „Es ist nach wie vor merkwürdig“, sagt Pfarrer Martin Karras der Pfarrgemeinde St. Nikolaus. Für Pastor Matthias Paul von der Kirchengemeinde St. Paulus war vor allem die Anfangszeit schwer, weil nur wenige an Beerdigungen teilnehmen konnten. „Es ist ein wichtiger Ort, um Abschied nehmen zu können. Nicht nur für die Familie, sondern auch für die Freunde“, sagt Paul.

Für Pastor Axel Kawalla von der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Ehlershausen war es daher eine große Erleichterung, dass inzwischen wieder mehr Trauergäste an den Beerdigungen teilnehmen dürfen. „Auch dass die Trauernden hinterher wieder Zusammenkommen dürfen, ist für viele wichtig“, sagt Kawalla.

Pastorin Friederike Grote von der St.-Pankratius-Kirchengemeinde fehlt für einen normalen Ablauf vor allem auch das Singen. „Ohne Lieder wollen wir es eigentlich nicht“, sagt Kawalla. Aus diesem Grund handhaben es viele Gemeinden im Moment so, dass einer in der Kapelle singt und die Gäste mitsummen dürfen. „Die Trauergäste können im Moment wirklich nur zuhören und sind nicht mehr richtig involviert“, sagt Karras.

Persönliche Trauergespräche sind wieder möglich

Eine Herausforderung für den katholischen Pfarrer ist die Trauerrede. Karras führte aus Gründen des Infektionsschutzes Vorgespräche mit den Angehörigen am Telefon. „Für mich ist es wichtig, dass ich die Mimik mitbekomme“, sagt Karras. Das sei am Telefon nicht möglich. „Ich konnte nicht sehen, wie die Trauernden reagieren. Allein anhand der Stimme zu entscheiden, was derjenige braucht, ist schwer – auch nach 26 Jahren im Beruf“, sagt der erfahrene Seelsorger.

Dies sei jetzt wieder besser geworden, weil persönliche Gespräche mit Abstand und dem Einhalten der Hygienevorschriften wieder möglich sind. Auch das Bestattungsunternehmen Volkmann bietet wieder Gespräche zur Planung einer Bestattung an – aber nur mit maximal zwei Personen. „In der Akutphase ging dies auch nur per Telefon“, sagt Thorsten Volkmann.

