Der Ortsverein Burgdorf im Deutschen Roten Kreuz ( DRK) bittet um Blutspenden. Für Mittwoch, 10. Juni, bietet das DRK-Blutspendeteam einen Termin in der städtischen Begegnungsstätte Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße 1b an. Von 15.30 bis 19.30 Uhr stehen Helfer zur Blutentnahme unter strengen Hygienebedingungen bereit. Blut spenden darf jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und sich ausweisen kann.

Um Ängste zu nehmen, versichert das DRK, dass es ausreichend Sicherheitsvorkehrungen treffen werde. Dazu gehören Temperaturmessungen der Spender am Eingang der Begegnungsstätte und eine Desinfektionsstation für Hände. Wer das Gebäude betritt, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das DRK hält Masken bereit für Spender, die ohne kommen. Und schließlich würden die Liegen weiter auseinander aufgestellt als sonst. Auch den üblichen Imbiss werde es nicht geben. Spender erhielten stattdessen Getränke und einen Einkaufsgutschein.

Von Joachim Dege