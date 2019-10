Burgdorf

„Wie kann ein Obdachloser eigentlich seinen Wunschzettel schreiben? Der hat doch gar kein Papier“: Dieser Gedanke beschäftigt einen Jungen, der am Donnerstag beim sogenannten Türöffnertag der „Sendung mit der Maus“ die Tageswohnung der Diakonie besucht. An diesem Tag ermöglichen unterschiedliche Institutionen den Kindern einen Besuch, um sich vorzustellen. Und so erzählt Sozialarbeiter Holger Hornbostel, dass die Besucher der Tageswohnung zu Weihnachten etwas Geld bekommen, damit sie sich auch mal etwas Schönes kaufen können.

Hilfe im täglichen Leben

Doch die Einrichtung der Diakonie unterstützt die Wohnungslosen nicht nur zu Weihnachten, sondern auch im täglichen Leben. Die Besucher haben die Möglichkeit, dort zu frühstücken, sich am Kamin im Aufenthaltsraum aufzuwärmen und zu kochen. Sie bekommen bei Bedarf auch Kleidung. Rauchen ist erlaubt, aber Alkohol ist verboten – all dies erfahren die Jungen und Mädchen beim Rundgang durch die Räume an der Mühlenstraße. In einem Raum sehen sie Fotos, die wohnungslose Wanderer aufgenommen haben. Sie bekamen von der Einrichtung Digitalkameras und den Auftrag, ihren Lieblingsplatz zu fotografieren. Im Vordergrund der Betreuung steht nach Aussage Hornbostels, dass sie alles gemeinsam tun, denn: „Viele Wohnungslose sind einsam. Hier finden sie wieder Freunde.“

Kinder backen und erkunden die Tageswohnung

Seinen Angaben zufolge ist die Integration der Wohnungslosen nicht leicht und von manchen gar nicht gewollt. „Manche Wohnungslose leben über 20 Jahre auf der Straße und sind an das Leben gewohnt. Doch, wenn sie alt werden, schaffen die Wanderer diesen Lebensstil gesundheitlich nicht mehr und suchen eine Einrichtung auf.“

Grit Schiller, Mitarbeiterin der Tageswohnung, erklärt, Wohnungslose würden zu Wanderern, wenn sie sich aufgrund der neuen Situation in ihrem Heimatort nicht mehr wohl fühlten und nicht gesehen werden wollten oder wenn sie in einem Ort schlechte Erfahrungen gemacht hätten. Viele Wohnungslose erkenne man auf der Straße nicht. Die Wohnungslosen, die die Einrichtung aufsuchen, seien zwischen 18 und 70 Jahre alt. Wenn junge Menschen unter 25 obdachlos werden, haben sie nach dem Schulabschluss keinen Job gefunden und könnten nicht mehr bei den Eltern bleiben, lernen die jungen Besucher.

Programm speziell für Kinder

Die Tageswohnung hat immer eine offene Tür, doch dieser Tag ist besonders an die Kinder gerichtet. Er beginnt mit einem Film über Obdachlosigkeit. Dann liest Hornbostel das erste Kapitel des Buches „Ein mittelschönes Leben“ vor, das Kindern zeigt, wie einen Obdachlosigkeit treffen kann. Bei der anschließenden Führung durch das Haus können die Kinder und Erwachsenen Fragen stellen. Am Ende werden gemeinsam im Garten Pfannkuchen und Popcorn über einer Feuerschale gebacken.

