Burgdorf

Das Engagement mancher Eltern für die Fußgänger-Ampel in Hülptingsen überdauert inzwischen die Grundschulzeit ihrer Kinder – und doch unterstützen sie nach wie vor die Bürgerinitiative, die frühzeitig den Schulterschluss zwischen den Bewohnern des Neubaugebietes und den alteingesessenen Familien geschafft hat. Zum anderen zeichnet sich der Zusammenschluss durch eine beispielhafte Hartnäckigkeit aus – mancher Politiker spricht von Penetranz.

Von beidem profitiert nun das gesamte Dorf, wenn Stadt und Region die lang ersehnte Ampel installieren – an einer Stelle übrigens, an der bereits bis zur Freigabe der neuen Bundesstraße 188 schon einmal eine stand. Deshalb hoffen die Aktiven, dass die alte Anlage neu belebt werden kann. Diese Hoffnung sollten die Verantwortlichen in den Behörden nicht enttäuschen: Sie sind jetzt am Zuge, im Rathaus schnell den Schulwegeplan zu erstellen und im Regionshaus das Genehmigungsverfahren zeitnah abzuschließen. Die Familien haben es sich verdient.

Von Antje Bismark