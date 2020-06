Burgdorf

Wesen mit künstlicher Intelligenz treffen auf Jungen, die um einen Collegeplatz ringen, und auf Mädchen, die sich für die Umwelt einsetzen: Diese Geschichten und noch andere Bücher zu aktuellen Themen finden Burgdorfer Schüler ab Freitag, 3. Juli, beim Julius-Club in der Stadtbücherei an der Sorgenser Straße. Genau 100 Werke hat Canan Berse in die Regale geräumt, die oberen Bretter gehören den Neuerscheinungen und die unteren den Geschichten, die in den vergangenen beiden Jahren besonders nachgefragt waren.

„Die Bücher spiegeln viele aktuelle Themen wider, die Kinder und Jugendliche beschäftigen“, sagt Berse und nennt als Beispiel „Willa of the Wood“ mit dem Schwerpunkt Umweltschutz oder „Poet X“ der amerikanischen Autorin Elizabeth Acevedo, die ihren Roman über die fiktive Geschichte des Mädchens Xiomara in Versform geschrieben hat. Aber natürlich fänden die Leser auch wie in den Vorjahren spannende Bücher über fantastische Tierwesen oder Pferde und Reiter. „Analog gibt es jedes Werk einmal“, sagt Büchereileiterin Andrea Nehmer-Rommel und fügt hinzu, die Leser könnten sich über die Onleihe die Bücher auch für den E-Book-Reader oder das Tablet ausleihen.

Programm zum Julius-Club fällt in diesem Sommer aus

Zurzeit werben Berse und Nehmer-Rommel in den Schulen für das Projekt, das im vergangenen Jahr wegen der Sanierung ausgefallen war. Für diesen Sommer hatten Berse und ihre Kollegen bereits ein Programm für die jungen Teilnehmer ausgearbeitet, darunter ein Besuch im Unverpackt-Laden oder eine Müllsammelaktion mit Aha. „Das fällt nun wegen Corona aus“, sagt Nehmer-Rommel und spricht von doppelter Arbeit – zum einen für die Organisation des Programms und zum anderen für dessen Absage. Nun hofft das Team auf viele Schüler, die sich Bücher ausleihen und damit ihre Ferien-Fantasie beflügeln.

Die Teilnehmer müssen kein angemeldeter Nutzer der Stadtbücherei sein, sie dürfen zwei Bücher für zwei Wochen oder drei Bücher für drei Wochen ausleihen. Flyer für die Anmeldung liegen ab sofort in den Schulen, der Bücherei und den Buchhandlungen aus. Unter den Viellesern gibt es zum Abschluss des Julius-Clubs am 3. September eine Verlosung und einen Preis. „Der ist toll, aber wir verraten noch nichts“, sagt Nehmer-Rommel.

