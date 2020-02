Burgdorf

Das Schauspiel „Pera Palas“ feiert Mitte Februar beim Theater für Niedersachsen (TfN) Premiere. In Burgdorf wird es am Freitag, 21. Februar, in der Aula des Gymnasiums am Berliner Ring aufgeführt. Das Stück ist nach dem heute noch in Istanbul existierenden Eisenbahnhotel aus der Gründerzeit benannt. Es ist Handlungsort des Schauspiels, in dem Sinan Ünel drei spannende Geschichten aus drei Zeiten miteinander verwoben hat. Mit „Pera Palas“ entwirft der Autor eine Familiensaga und erzählt damit ein Stück türkischer Historie, die von den Reformen Atatürks bis zu heutigen politischen Entwicklungen reicht.

Die erste Geschichte spielt im Jahr 1920 und handelt von der britischen Schriftstellerin Evelyn. Bei einer Reise nach Istanbul wird sie von einer jungen Türkin eingeladen, ihren Aufenthalt in einem adligen Harem zu verbringen. 1950 verliebt sich die junge amerikanische Lehrerin Kathy in einen charmanten und leidenschaftlichen türkischen Mann. 1995 kehrt Murat – ein in die USA ausgewanderter schwuler Türke – in seine Heimatstadt zurück, um seiner aufgewühlten Familie seinen amerikanischen Lebensgefährten vorzustellen.

Historisches Puzzle mit Liebesgeschichten

„Pera Palas“ ist ein Generationen- und Geschichtspuzzle, in dem Sinan Ünel so unterschiedliche Themen wie die Geschicke einer Nation, die Frauenbefreiung sowie das Schicksal von Liebenden im Blick hat. „Es sind Liebesgeschichten am Bosporus, ganz normale Familienkonflikte, das Ringen zwischen islamischer und westlicher Kultur und ein ganzes Bündel an Hoffnungen und Enttäuschungen, die für Menschen lebensentscheidend sind“, heißt es in der TfN-Vorschau.

Am Freitag, 21. Februar, ist das Stück ab 20 Uhr im Theater am Berliner Ring in Burgdorf zu sehen. Um 19.30 Uhr findet eine kostenfreie Einführung in die Bühnenhandlung statt. Theaterkarten für 18 bis 25 Euro gibt es in der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Marktstraße 16 in Burgdorf, beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 1693-1693 sowie im Internet auf tfn-online.de sowie in der VVV-Geschäftsstelle, Braunschweiger Straße 2, Telefon (05136)1862, und über die Internetseite www.vvvburgdorf.de. Mitglieder des VVV erhalten Ermäßigungen.

Von Daniel Junker