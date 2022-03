Burgdorf

Der erste verkaufsoffene Sonntag im Jahr 2022 habe die Erwartungen übertroffen, bilanzierte Gerhard Bleich, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Burgdorf (SMB). Das schöne Wetter spielte den Kaufleuten am Sonntag auch in die Karten. Familien mit Kindern, Jugendliche, Senioren – alle nutzen den Sonnenschein und die Gelegenheit, endlich wieder einmal rauszukommen. Schon vor 13 Uhr war ordentlich Leben in der Stadt gewesen. „So früh ist es noch nie losgegangen“, sagte Bleich erfreut. „Bereits um kurz nach 12 Uhr strömten Leute in Richtung Innenstadt.“ Bis 18 Uhr ging das muntere Treiben. Wie viele Besucher letztlich Burgdorf besuchten, konnte Bleich nicht einschätzen.

Der erste verkaufsoffene Sonntag im Jahr 2022 lockt zahlreiche Besucher in die Burgdorfer Innenstadt. Quelle: Sandra Köhler

Fast so viele wie vor der Corona-Pandemie seien es gewesen, die den Tag im Straßencafé genossen, über den Flohmarkt auf der Neuen Torstraße bummelten – und angesichts von Jaguar, Isetta und anderen Oldtimern bei der Autoschau das Handy für ein Erinnerungsfoto zückten oder im neuesten Modell Probe saßen. Auch die Geschäftsleute waren Bleichs Angaben zufolge positiv gestimmt: „Die Frequenz in den Läden war gut bis sehr gut. Auch die Museen waren gut besucht. Unsere Erwartungen sind übertroffen worden, wir sind rundum zufrieden.“