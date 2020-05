Burgdorf

Der Verein Benefizz – Gutes Leben teilt mit, dass er seinen von ehrenamtlichen Kräften geführten Laden an der Hannoverschen Neustadt ab Mittwoch, 3. Juni, wieder öffnen will. Es sollen eingeschränkte Öffnungszeiten gelten: von Montag bis Freitag von 12 bis 17 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 12.30 Uhr. Sachspenden werden keine angenommen.

Der Benefizz-Laden verkauft Waren aus Entwicklungsländern sowie gebrauchte Kleidung und Alltagsgegenstände. Der Erlös fließt in Kirchen- und andere gemeinnützige Projekte in Burgdorf.

Von Joachim Dege