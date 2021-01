Burgdorf

Ein zweites Mal für längere Zeit wegen Coronavirus und Lockdown schließen zu müssen: Glücklich waren die Ehrenamtlichen des kirchlichen Secondhandladens Benefizz an der Hannoverschen Neustadt damit nicht – zumal im Jahr des 15-jährigen Bestehens, das 2020 anstand. „Aber wir freuen uns darauf, wenn es wieder losgeht und wir die anderen Mitarbeiter und unsere Kunden hoffentlich im Januar gesund und munter wiedersehen“, sagt Ursula Wilmsen und klingt dabei optimistisch. Sie und ihr Mann Friedrich sind wie auch Ingrid Kasten bereits von Beginn an dabei.

Viele Ehrenamtliche sind von Beginn an dabei

„In guten Jahren konnten wir kirchliche, diakonische Projekte vor Ort mit bis zu 50.000 Euro unterstützen“, sagt Kasten, die als Beisitzerin auch zum Vorstand des Trägervereins Benefizz – kirchliches Engagement für Burgdorf und Umgebung gehört. 2020 war wegen Corona keines dieser guten Jahre. „Aber wir haben trotzdem Projekte unterstützen können, wenn vielleicht auch nicht alle in voller Höhe“, sagt die 62-Jährige. Darauf können sie und ihre Mitstreiter mit Recht stolz sein. Viele Ehrenamtliche halten Benefizz bereits seit Jahren die Treue. „Es sind bestimmt noch zehn oder sogar mehr, die von Anfang an dabei sind.“

Die 79-jährige Ursula Wilmsen erinnert sich noch gut an die erste Informationsveranstaltung. Sie gehörte damals zum Mitarbeiterkreis des ehemaligen Pankratius-Pastors Michael Schulze. „Es sollte etwas Neues entstehen anstelle der ,Brücke‘, bei der im Spittasaal unter anderem Umweltpapier verkauft wurde“, sagt Wilmsen. Dabei sei die Idee zum Benefizz-Laden mit einer Kombination aus Secondhand- und Eine-Welt-Laden mit fair gehandelten Produkten sowie einem kleinen Café entstanden. „Da wollte ich auf jeden Fall dabei sein“, sagt sie. Und auch ihr Mann Friedrich – der jetzt 80-Jährige war damals bereits Rentner – entschloss sich zum Mitmachen.

Ursula und Friedrich Wilmsen engagieren sich seit 15 Jahren im Benefizz-Laden. Quelle: Sandra Köhler

Burgdorfer haben das Projekt gut angenommen

Während Ursula Wilmsen gern offensiv mit Menschen zu tun hat und neben dem Sortieren von Bettwäsche und Handtüchern auch im Laden hinter der Kasse steht, bevorzugt ihr Mann das Arbeiten im Hintergrund. „Das Einrichten des Ladens und der Erweiterung hat mir viel Freude gemacht“, sagt er strahlend. Und da er über ausgiebige Erfahrung mit dem Prüfen von Rechnungen verfügt, sorgt er dafür, dass die Tageseinnahmen für das Verbuchen vorbereitet sind. Ansonsten bildet er beim Sortieren der gespendeten Bettwaren mit seiner Frau ein gutes Team.

„An Spenden hat es uns nie gefehlt“, sagt Ursula Wilmsen. Das bestätigt Kasten. Die Burgdorfer seien großzügig. Da sich aber nicht alles gleich gut verkaufen lässt und die Lagerkapazitäten begrenzt sind, heißt es da, so manches mal diplomatisch zu sein. „Wenn uns jemand anruft und sagt, er habe eine Haushaltsauflösung, ob er was vorbeibringen dürfe, dann sage ich: ,Wenn Sie etwas haben, was ihnen selbst Freude machen würde oder was sie auch anderweitig gern verschenken mögen, dann kommen Sie gern‘“, sagt Kasten. Die Idee der Nachhaltigkeit, dass also noch gut erhaltene Dinge durch den Verkauf noch ein zweites Leben erfahren und nicht weggeworfen werden, ist etwas, was ihr persönlich ganz wichtig ist.

Nachhaltigkeit trifft auf soziales Miteinander

Zudem haben so auch nicht so gut Betuchte die Gelegenheit, sich günstig mit gut erhaltener Kleidung und schönen Dingen zu versorgen. „Aber es kommen ganz verschiedene Menschen. Welche, die uns bewusst unterstützen wollen, und gerade auch Jüngere wegen der fair gehandelten Produkte.“

Einig sind sich Kasten und Wilmsens darin, dass es gut tut, sich in seiner freien Zeit für einen guten Zweck zu engagieren und dass die sozialen Kontakte zu anderen Ehrenamtlichen und auch zu den Kunden ihnen viel geben. „Ich habe schon viele Freunde gefunden hier im Mitarbeiterkreis“, sagt Ursula Wilmsen. Und Kasten weiß: „Es ist nicht ganz einfach, Schichten umzulegen, wie wir es jetzt wegen der eingeschränkten Öffnungszeiten aufgrund des Coronavirus tun mussten. Denn die Mitarbeiter freuen sich darauf, ihre gewohnten Teammitglieder zu treffen.“

Benefizz-Laden bleibt bis 10. Januar geschlossen

Leider sei wegen der Schließung des kleinen Cafés im Benefiz-Laden der Charakter eines Zentrums, in dem man sich auch einfach mal trifft und miteinander redet, wegen der Pandemie ein wenig verschwunden, sagt Kasten bedauernd. „Es gab viele Menschen, die kamen einmal oder mehrmals in der Woche, stöberten, tranken einen Kaffee und klönten. Das fällt jetzt weg.“ Fritz Röttger, den Burgdorfer Weihnachtsmann, habe sie schon lange nicht mehr gesehen, ergänzt Wilmsen bedauernd. „Doch irgendwann ist auch das wieder möglich.“ Genauso wie die Unternehmungen im Mitarbeiterkreis.

Was bleibt angesichts der Schließung des Benefizz-Ladens während des Lockdowns, die erst einmal bis einschließlich 10. Januar gilt, ist die Vorfreude auf das Nachher: „Jedes Mal, wenn ich hierher komme, erlebe ich etwas Schönes“, sagt Kasten. „Was gibt es Besseres, als Zeit so einzusetzen?“

