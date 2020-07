Burgdorf

Jacken und Hosen, Bücher und Spielzeug, Glas und Porzellan, Tischwäsche und Handtaschen – all das finden Kunden seit Mai wieder im Benefizz-Laden an der Hannoverschen Neustadt, zuvor hatte das gemeinnützig angelegte Geschäft mit gebrauchter Ware wegen der Corona-Pandemie mehrere Wochen geschlossen gehabt. Nun kehrt das Team weiter in den Normalmodus zurück: Ab Sonnabend, 1. August, nehmen die Ehrenamtlichen wieder Sachspenden entgegen, wie Volkhard Kaever, Vorsitzender des Benefizz-Vereins, mitteilt.

„Gemeinsam mit der Stadt haben wir ein Hygienekonzept erarbeitet, das wir jetzt noch einmal angepasst haben“, sagt Kaever, der seit gut vier Wochen den Verein leitet. So biete das Geschäft mit seinen 150 Quadratmetern Verkaufsfläche ausreichend Raum für mehrere Kunden, die bislang übliche Beschränkung entfalle. „Einige Kunden hatten sich wegen des Wartens im Freien beklagt, aber alle haben sich an die Regeln gehalten“, sagt Kaever und lobt Käufer wie ehrenamtliche Verkäufer gleichermaßen.

Benefizz benötigt vor allem warme Winterkleidung

Bestand hätten der Spuckschutz im Kassenbereich und die Pflicht für Kunden, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für den Verkauf bestehe die Freiwilligkeit. „Unsere Mitarbeitenden sind meist älter, deshalb fällt ihnen die Maske für zweieinhalb Stunden mitunter schwer“, sagt der Burgdorfer. Seinen Angaben zufolge bleibt auch die Cafeteria weiterhin geschlossen. Sie zu öffnen, bedeute deutliche Mehrarbeit wegen der vorgeschriebenen und notwendigen Desinfektion.

In einem weiteren Punkt aber ändert Benefizz seine bisherige Haltung: Ab 1. August können Spender wieder ausrangierte Kleidung, Bücher und Haushaltswaren abgeben und das inzwischen geleerte Lager wieder auffüllen. Das Interesse ist vorhanden. „Pro Schicht gab es mehrere Nachfragen von Menschen, die ihre Schränke ausgeräumt hatten und ihre Sachen vorbeibringen wollten“, sagt Kaever und fügt mit Verweis auf die Sortimentsbeauftragten hinzu, dass vor allem Kleidung für die Wintermonate benötigt werde. Die Ehrenamtlichen sortieren die Spenden, zeichnen sie aus und verkaufen sie für kleines Geld – mit dem Erlös unterstützt Benefizz kirchliche Projekte in und um Burgdorf.

Information: Wegen der Corona-Pandemie gelten derzeit noch eingeschränkte Öffnungszeiten. Das gemeinnützige Geschäft an der Hannoverschen Neustadt 8 öffnet montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr.

Von Antje Bismark