Burgdorf

Mit Mehrausgaben von knapp einer Million Euro und damit insgesamt etwa 6,3 Millionen Euro rechnet die Region Hannover ab diesem Jahr bei den Familien- und Erziehungsberatungsstellen (FEB) sowie der Fachberatung. Denn zum Jahreswechsel endete das bisherige, fünf Jahre umfassende Versorgungskonzept mit Beratungen in der Region. Ein neues Konzept zu erstellen, mit der Verwaltung und den Politikern zu diskutieren, gehörte damit fast zu den letzten Aufgaben von Matthias Möller, der zum 30. April in den Ruhestand wechselt und deshalb die FEB-Gesamtleitung in der Region sowie der Einrichtung in Burgdorf aufgibt.

Er hatte 2015 bereits das erste Konzept erarbeitet, nun habe er mit seinem Team Korrekturen eingebaut, sagt der angehende Ruheständler. Dazu gehören insbesondere enge Kooperationen mit freien Trägern und Fachberatungsstellen. „Wir gehen davon aus, dass die FEB mit 80 Prozent der Fälle die Grundversorgung übernehmen, die weiteren 20 Prozent benötigen eine Spezialversorgung“, sagt Möller. Letztere umfasst vier Themenfelder: Gewalt inklusive eskalierter Elternkonflikte, sexualisierte Gewalt und Gewalt unter Gleichaltrigen (67 Prozent), Gender und Sexualität (19 Prozent), Unterstützung einer eigenverantwortlichen Lebensführung (8 Prozent) und exzessiver oder problematischer Medienkonsum (7 Prozent).

Matthias Pohl übernimmt Gesamtleitung der FEB

Damit, sagt Möller, gebe es klare Strukturen in den Versorgungsgebieten. Zu den Partnern gehören unter anderem Mannigfaltig als Beratungsstelle für Männer und Jungen, Valeo als Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, Return als Anlaufpunkt für Menschen mit problematischem Medienkonsum und die Waage als Mediationseinrichtung für eskalierte und hochstrittige Elternkonflikte. Zugleich zeichnet künftig eine Fachkraft für 2500 Menschen unter 21 Jahren verantwortlich, bisher waren es 3650. „Das Konzept bietet allen Beratungsstellen jetzt wieder für fünf Jahre eine Planungssicherheit“, sagt Möller.

Stefan Pohl übernimmt die Gesamtleitung der drei Familien- und Erziehungsberatungsstellen, von Valeo und dem Koordinierungszentrum Frühe Hilfen. Quelle: Region Hannover

Möllers Aufgabe auf Regionsebene übernimmt Stefan Pohl. Der 53-Jährige ist neuer Gesamtleiter des Teams Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche der Region Hannover. Zu seinem Team gehören neben der Beratungsstelle Valeo die drei FEB in Burgdorf, Neustadt und Ronnenberg sowie das Koordinierungszentrum Frühe Hilfen – Frühe Chancen der Region Hannover. Der Diplom-Psychologe und systemische Psychotherapeut ist seit 18 Jahren bei der Region Hannover und war zuletzt im Sozialpsychiatrischen Dienst unter anderem für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen und für den Aufbau von interdisziplinären Netzwerken zuständig.

Von Antje Bismark