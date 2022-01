Burgdorf

Acht Tage vor dem Jahreswechsel bekommt Imke Fronia – Kirchenkreissozialarbeiterin und Leiterin des Migrationsfachdienstes beim Diakonieverband Hannover-Land – die Nachricht, auf die sie und ihr Team seit Wochen warten: Das Land schickt die finanzielle Zusage, dass die Arbeit des Fachdienstes vorerst gesichert ist. Für alle Beteiligten heißt dies erst einmal durchatmen, denn wie immer ist die Zusage befristet. Und wie immer deckt die Förderung noch nicht einmal die Hälfte der Kosten. Dafür springe die Diakonie ein, sagt Fronia.

Seit sechs Jahren kümmern sich die Hauptamtlichen der Diakonie in den Kommunen der Region um Frauen, Männer und Kinder, die nach Deutschland geflohen sind – und in fast allen Städten und Gemeinden erhalten sie die Unterstützung von Ehrenamtlichen. Dieses Netzwerk, sagt die Leiterin, basiere auf der kontinuierlichen Arbeit des Teams. „Wir haben auch in der Pandemie nicht einen Tag schließen müssen“, fügt die Burgdorferin hinzu. Ihren Angaben zufolge beobachten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie sich ihre Arbeit verändert, je länger die Neuankömmlinge hier leben.

Knapp 800 Familien suchen Rat bei der Diakonie

„Viele von ihnen sprechen inzwischen Deutsch, sie haben die Schule und auch die Ausbildung abgeschlossen“, sagt Fachberaterin Barbara Gebbe. Damit seien die ersten Schritte, bei denen sie Flüchtlinge noch zu Beginn professionell begleiten mussten, nicht mehr notwendig. Nun gehe es vermehrt um Fragen wie: Wo stehe ich in fünf Jahren? Möchte ich hierbleiben oder in meine Heimat zurückkehren? Was brauche ich für mein weiteres Leben? Und oft schwinge dabei auch die Frage nach dem Aufenthaltstitel mit. „Die meisten streben eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis an“, sagt Gebbe, doch sie müssten eben befristete Titel regelmäßig verlängern lassen, ihre Arbeitsverträge und Einkommen offen legen sowie ihr Leben finanzieren können.

Der städtische Sozialarbeiter Roman Serebryanyy kümmert sich um die Anliegen von Flüchtlingen in den Unterkünften an der Friederikenstraße. Quelle: Joachim Dege

„All diese Beratungen erfordern eine regelmäßige rechtliche Fortbildung“, sagt Fronia und weist darauf hin, dass die Diakoniebeschäftigten diese Qualifikationen erworben hätten. Regionsweit stand das Team im vergangenen Jahr 799 Familien mit 3255 Personen in 866 Beratungsgesprächen zur Seite – wobei nur Treffen, die länger als 30 Minuten dauern, erfasst werden. „Manchmal hören wir drei Jahre von den Familien nichts, aber dann droht der Verlust der Aufenthaltserlaubnis, und dann muss alles sehr schnell gehen“, sagt sie. Ohne Vernetzung mit anderen Behörden oder Institutionen gelinge die Beratung nicht so umfassend, wie es derzeit der Fall sei, fügt sie hinzu und fordert deshalb eine größere und verlässlichere Finanzierung durch Land und Bund. „In der Region leben etwa 637.000 Menschen, von ihnen haben rund 167.000 einen Migrationshintergrund“, sagt Fronia, „das ist mehr als ein Viertel.“

Hilfe bei der Flucht aus Afghanistan

Während die Fachstelle gut mit Jobcentern und Sozialbehörden zusammenarbeite, hake es mit anderen Einrichtungen wie der Ausländerbehörde, ergänzt Gebbe. Die Kollegen dort seien bis zum Limit belastet, ebenso wie jene im hannoverschen Standesamt. Für die Beratung indes benötigten Flüchtlinge unterschiedliche Partner: das Sozialamt für den Asylantrag, das Jobcenter für staatliche Leistungen, das Arbeitsamt für Fortbildungen. Neben der rechtlichen Beratung gehe es zudem um Themen, die auch Alteingesessene bewegen. Die Fachbereichsleiterin zählt die Impfkampagne – die die Diakonie unterstütze – ebenso dazu wie Fragen zur Kurzarbeit oder digitalem Lernen in der Schule.

Manche Themen indes stellten auch das erfahrene Team vor Herausforderungen, sagt die Fachberaterin mit Blick auf die Flucht der Menschen aus Afghanistan im vergangenen Jahr. „Wir hatten verzweifelte Angehörige, die ihre Familien ausfliegen lassen wollten und für die wir den Kontakt zur Staatskanzlei oder dem Auswärtigen Amt gehalten haben“, nennt sie ein Beispiel. Bei all dem Chaos und Zeitdruck in jenen Tagen habe das Team dennoch auf Standards geachtet, die andere vernachlässigt hätten: „Wir sollten die Namen der Familien per E-Mail schicken, was aber gar kein sicherer Weg ist und nicht dem Datenschutz entspricht“, sagt Gebbe. Ohne rechtliches Fachwissen hätte sie nicht so sensibilisiert reagieren können. Aktuell gebe es einen Flüchtlingsstrom aus Belarus, und auch darauf bereite sich das Team vor.

Dabei erhalte es Unterstützung von Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden – aber es fehlten jene, die kurzfristig und freiwillig einsprängen, wenn eine Frau in der Schwangerschaft begleitet oder ein Patient eine Übersetzung beim Arztgespräch benötige. „Es geht nicht um langfristiges Engagement, sondern um Menschen, die bei akuten Zahnschmerzen als Sprachmittler helfen können“, sagt Gebbe. Interessierte können sich unter Telefon (05136) 897340 melden.

Von Antje Bismark