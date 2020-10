Burgdorf

Ein neues Beratungsangebot der Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Region Hannover richtet sich in der Corona-Pandemie an werdende und junge Eltern. Die Familien erreichen die Beraterinnen Esther Quindt und Sonja Walkling bei Fragen zur kindlichen Entwicklung, in Belastungssituationen und Anregungen zum Umgang mit dem Kind in einer Telefonsprechstunde, die montags von 20 bis 21.30 Uhr und freitags von 10 bis 11.30 Uhr unter Telefon (0511) 61621588 geschaltet wird. Eine Kontaktaufnahme per E-Mail an babysprechstunde@region-hannover.de ist ebenfalls möglich.

Das Angebot startet nach den Herbstferien, teilt Matthias Möller, Leiter der Beratungsstelle, mit. Die Beratung ist kostenlos und anonym.

Von Antje Bismark