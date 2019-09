Burgdorf

Einen Ermittlungserfolg in den eigenen Räumen verbucht jetzt die Polizei: Denn in der Inspektion an der Straße Vor dem Celler Tor erschien am Mittwoch gegen 13.15 Uhr eine 40 Jahre alte Frau aus Burgdorf und bat um ein Gespräch. Die Beamten erfüllten diesen Wunsch, sie bemerkten dabei aber zugleich auch, dass die Frau zuvor Drogen konsumiert und dann unter dem Einfluss der berauschenden Mittel zur Polizei mit ihrem Auto gefahren war.

Deshalb musste sie eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt mit dem Wagen und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Von Antje Bismark