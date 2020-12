Burgdorf

Die beruflichen Gymnasien Wirtschaft und Technik der Berufsbildenden Schulen (BBS) am Berliner Ring in Burgdorf haben eine Digitaloffensive gestartet. Aus dem Unterricht, der Projektarbeit und der Berufsvorbereitung sei digitales Arbeiten nicht mehr wegzudenken, sagt die Leiterin der beiden Gymnasien, Christine Buchholz-Strasser. Mit diesem Pfund wirbt die Schule um junge Menschen, die in diesem Schuljahr die Mittlere Reife ablegen und danach das Abitur anstreben – nicht nur in Burgdorf.

Die beruflichen Gymnasien spüren die zunehmende Konkurrenz. Nebenan ist das allgemeinbildende Gymnasium, das mit verschiedenen Oberstufenprofilen, Musik- und Forscherklasse, Begabtenförderung sowie Leuchtturmprojekten wie dem Kulturellen Lernen punktet. An der nach wie vor aufwachsenden Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule startet zum Schuljahr 2021/2022 die Oberstufe. Das ist den beruflichen Gymnasien Motivation, das eigene Profil zu schärfen und insbesondere auf digitales Lernen zu setzen.

Eine digitale Pinnwand informiert über alle Schulangebote

Wer sich einen Überblick verschaffen will, wie die beruflichen Gymnasien ticken, was die beiden Bereiche Wirtschaft und Technik ihren Schülern bieten und wie sie auf das spätere Berufsleben vorbereiten, an welchen Schülerwettbewerben die Schüler teilnehmen und an welchen Projekten sie arbeiten, welche Kooperationen es mit Firmen gibt und wie ganz allgemein das Schulleben organisiert ist, kann das einer digitalen Pinnwand entnehmen, dem Padlet. Alle diese Informationen finden sich im Internet auf padlet.com/bgwt.

Schüler und Eltern können sich auf einer digitalen Pinnwand über das Angebot der beiden beruflichen Gymnasien an der BBS informieren. Quelle: Daniela Rosendahl

Digital durchtränkt sei auch der Unterricht, wirbt die Schule. Programmieren, digitale Dokumentation, Podcasts, Erklärfilme, Padlets und digitale Sammelmappen seien selbstverständlicher Bestandteil des Lernens, dessen Ziel nicht die Klassenarbeit sei, sondern das Projekt. „Und das ist eben häufig digital“, sagt Lehrerin Daniela Rosendahl.

Virtueller Schüleraustausch Partnerschule in Barcelona

Zwei Projekte stechen hervor: So planen die beruflichen Gymnasien einen virtuellen Schüleraustausch mit einer Partnerschule in Barcelona, von der 17 Schüler teilnehmen. Das sei auch in der Pandemie möglich, glaubt Spanischlehrer Michael Jakubczik, der das Projekt vorbereitet. Da kein realer Besuch denkbar ist, erstellen die BBS-Gymnasiasten beispielsweise Handyvideos, die die Sehenswürdigkeiten der Region Hannover zeigen, und tauschen sie mit ihren spanischen Partnern aus. In Videochats können die Schüler ihre Spanischkenntnisse im Gespräch mit Muttersprachlern anwenden.

BBS-Gymnasiasten können mit ihren Austauschpartnern in Barcelona dieses Jahr nicht wie in den Vorjahren real zusammentreffen. Der Austausch passiert stattdessen digital. Quelle: BBS Burgdorf

Ein zweites Projekt ist das Onlinedinner, das die Schule mit dem Bionik-Kompetenznetzwerk BIOKON auflegt. Dort erhalten Schüler Gelegenheit zum Austausch mit Unternehmensgründern aus der Bionik-Branche, die Wissen aus der Biologie in technische Anwendungen umsetzt. Die Teilnehmer bereiten jeder für sich eine Mahlzeit vor und kommen dann beim Essen während einer Videokonferenz miteinander über Nachhaltigkeit ins Gespräch. Die Schüler erfahren schließlich, was Bionik-Start-ups erfolgreich macht und welche Fehler Gründer machen können. „Das erweitert den Horizont“, sagt BBS-Schulleiter Reiner Behrend.

Ein Onlineseminar mit dem Finanzamt Burgdorf ist in Planung. Der Eigenbau von 50 CO2-Messgeräten sowie die Konstruktion und der Bau eines Raumluftfilters für einen innen liegenden und ergo nicht gut zu belüftenden Raum sind praktische Projekte, bei denen Schüler ihr erlerntes Programmierwissen anwenden können.

Die BBS bietet zu den beruflichen Gymnasien eine Telefonhotline an. Am Dienstag, 12. Januar, und Donnerstag, 14. Januar, ist die Schule von 14 bis 15.30 Uhr unter den Rufnummern (05136) 8992813 und 8992818 erreichbar. Informationstage bietet die BBS darüber hinaus am 16. und 23. Januar sowie am 13. Februar an.

Von Joachim Dege