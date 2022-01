Burgdorf

Die beiden beruflichen Gymnasien der Berufsbildenden Schulen (BBS) am Berliner Ring bieten die Fachrichtungen Wirtschaft und Technik an und führen zur allgemeinen Hochschulreife. Wer erfahren will, wie die beiden Gymnasien zum Abitur führen, kann sich bei einem Online-Informationstag schlaumachen. Den bietet die BBS für Sonnabend, 5. Februar, ab 10 Uhr an.

Die Schule will an dem Tag alle Fragen zum Schulalltag beantworten und Gelegenheit bieten, sich mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Ehemaligen auszutauschen. Höhepunkt ist ein Vortrag von Gerard Wolny, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands höherer Berufe der Technik. Er will darstellen, welchen Vorteil der Besuch des beruflichen Gymnasiums für Ausbildung und Studium hat.

Das Entdecken der Schule und das Kennenlernen der Besonderheiten soll spielerisch geschehen. Alle Teilnehmenden dürfen am Infotag einen sogenannten Actionbound spielen. Dabei handelt es sich um eine Art digitale Schnitzeljagd. Der Sieger oder die Siegerin sowie deren Begleitung gewinnen die Teilnahme an einem mehrtägigen Berufsorientierungsworkshop.

Zum digitalen Infotag führt dieser Link: http://kurzlinks.de/ud1c. Die BBS bittet um Anmeldungen per E-Mail an beruflichesgymnasium@bbs-burgdorf.de.

