Burgdorf

Die beruflichen Gymnasien an der BBS Burgdorf stellen sich der Öffentlichkeit vor. Coronakonform gibt es am Sonnabend, 13. Februar, eine digitale Informationsveranstaltung. Diese beginnt um 10 Uhr. Anmeldungen dazu nimmt das Sekretariat per E-Mail an beruflichesgymnasium@bbs-burgdorf.de sowie telefonisch unter der Rufnummer (0 51 36) 8 99 28 13 entgegen. Mit einem per E-Mail übermittelten Zugangscode können interessierte Schülerinnen und Schüler sowie Eltern dann an einer Moodle-Onlinekonferenz teilnehmen. Moodle ist ein freies Kursmanagementsystem und eine Lernplattform.

Weitere Informationen zu den beruflichen Gymnasien gibt es in einem Padlet auf der Internetseite https://padlet.com/bgwt sowie auf www.bbs-burgdorf.de.

Lesen Sie mehr: Berufliche Gymnasien an der BBS Burgdorf starten Digitaloffensive

Zuerst gibt es Informationen zum Zentralabitur sowie dem schulischen Teil der Fachhochschulreife nach Jahrgang zwölf. Anschließend erhalten die Teilnehmer in Kleingruppen Einblicke in die Schwerpunkte Wirtschaft und Technik sowie Informationsverarbeitung, Sprachen und Fachpraxis. Schüler können ehemaligen Absolventen Fragen zu Schule, Erfahrungen, Perspektiven und Chancen eines Schulwechsels stellen. Auch die Lehrkräfte stehen für Gespräche zur Verfügung. Die Veranstaltung dauert voraussichtlich 45 bis 60 Minuten. Im Anschluss sind individuelle Fragen und Beratungen möglich, teilt die Schulleitung mit.

Von Sandra Köhler