Burgdorf

Schüler, die sich für den Weg zum Abitur an einem der beiden beruflichen Gymnasien Wirtschaft und Technik der BBS interessieren, können sich an den beiden Sonnabenden, 16. und 23. Januar, online über das Schulangebot informieren. Die BBS bietet dann jeweils Videokonferenzen an, zu denen sich Schüler und deren Eltern ab sofort anmelden können mit einer E-Mail an beruflichesgymnasium@bbs-burgdorf.de sowie unter Telefon (05136) 8992813. Teilnehmer erhalten eine Bestätigungsmail mit Zugangscode, in der die Schule auch das Einloggen erklärt.

Präsenzveranstaltung im Februar geplant

Eine Präsenzinfoveranstaltung plant die Schule für Sonnabend, 13. Februar. Ob sie angesichts der Corona-Pandemie so auch stattfinden kann, entscheidet sich kurzfristig. Sobald es wieder erlaubt sei, will die Schule auch Schnupperunterricht sowie Schulbesichtigungen anbieten. Wer vorab im Internet Informationen zu den BBS-Fachgymnasien sucht, wird fündig auf der Internetseite padlet.com/bgwt.

Von Joachim Dege