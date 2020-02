Burgdorf

Burgdorfs Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) ist seit Mittwoch 100 Tage im Amt. Am gleichen Tag vollendete er sein 60. Lebensjahr. Aus diesem Anlass empfing der Rathauschef Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Gesellschaft am Vormittag in seinem Amtssitz in der ehemaligen Landratsvilla.

In die Schar der Gratulanten reihte sich neben etlichen Verwaltungsmitarbeitern mit Vizebürgermeister Matthias Paul ( SPD) auch Pollehns unterlegener Mitbewerber im Wahlkampf ums Bürgermeisteramt im vergangenen Jahr. Der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Markus Wzietek, Sparkassen-Vorstand Heiko Nebel und Ortsbrandmeister Florian Bethmann waren ebenso zum Anstoßen gekommen wie das Burgdorf-Original Fritz Röttger, der jedes Jahr den Weihnachtsmann in der Stadt gibt.

Bürgermeister will Beschwerdemanagement verbessern

Pollehn hatte zu Sekt und O-Saft Schnittchen bereitstellen lassen – die er aus eigener Tasche bezahlte. In einem kleinen Lichtbildervortrag ließ er die Stationen seiner noch kurzen Amtszeit Revue passieren. Weil die Bürger mit so vielen Anfragen und Hinweisen auf die Stadtverwaltung zugekommen waren, versprach der Bürgermeister, das Beschwerdemanagement überarbeiten zu lassen. Zudem bereite ihm der desolate Zustand der Stadtfinanzen Sorgen, sagte Pollehn.

Von Joachim Dege