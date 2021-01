Burgdorf

Der Rat der Stadt hat Mitte Februar das letzte Wort. Die Würfel sind allerdings am Donnerstagabend im zuständigen Fachausschuss bereits gefallen: Burgdorf öffnet die Friedhöfe in den Dörfern für Bestattungen von Menschen, die nicht dort gelebt haben müssen.

Seit 1999 gilt, dass sich auf den Friedhöfen in Beinhorn, Heeßel, Dachtmissen/Sorgensen, Otze, Ramlingen, Schillerslage und Weferlingsen nur bestatten lassen darf, wer dort wohnt. Die Stadt kann Ausnahmen zulassen, nachdem sie den Ortsrat oder den Ortsvorsteher angehört hat. Wer also in der Weststadt wohnt, hat keinen Anspruch auf eine Grabstelle im nahegelegenen Heeßel. Er muss auf den Stadtfriedhof am Niedersachsenring am anderen Ende der Stadt.

Betriebsdefizit der Friedhöfe wächst

Das wollte die SPD-Ratsfraktion ändern – schon weil sich die Grabreihen auf den Friedhöfen lichten. Immer mehr Menschen lassen sich einäschern und beanspruchen nurmehr ein Urnengrab oder weichen auf die Friedwälder aus. Das Ergebnis: Das Betriebsdefizit für die Friedhöfe wächst.

Die Ortsräte und Ortsvorsteher haben klar gemacht, wie sie die Sache sehen: Otze und Ramlingen/Ehlershausen können sich mit einer Öffnung anfreunden. Alle übrigen Dörfer nicht. Sie wollen selbst entscheiden, wer sich im Ort begraben lassen darf und wer nicht. Die Friedhöfe seien Teil der Dorfkultur, lautete das Argument. Die Stadtverwaltung wollte dieser Gemengelage Rechnung tragen und schlug vor, es bei den seit 1999 geltenden Beschränkungen zu belassen – abgesehen von Otze und Ramlingen.

Öffnung soll Friedhöfe in den Dörfern sichern

Die von SPD, Grünen, Freien Burgdorfern und WGS gebildete Mehrheitsgruppe im Rat spielte aber nicht mit. So lange es genug Platz gebe auf den Dorffriedhöfen, solle sich dort jeder Burgdorfer bestatten lassen dürfen, lautete ihr Standpunkt – mit dem sie sich durchsetzte. Die Sorge, dass Dorfbewohner leer ausgehen könnten, sei unbegründet, argumentierte WGS-Ratsherr Volkhard Kaever. Tatsächlich seien die Dorffriedhöfe gar nicht ausgelastet, befand Rüdiger Nijenhof von den Freien Burgdorfern. Eine Öffnung diene der Sicherung der Friedhofskultur in den Dörfern.

Absurde Konstruktionen nach bisheriger Regelung

René Arand, der den Ausschuss berät, verwies auf Absurditäten. In Heeßel etwa komme es bei der Bestattung darauf an, wo jemand am Ahrbergenweg wohnt. Ob er sich auf dem Heeßeler Friedhof begraben lassen dürfe oder nicht, hänge davon ab, ob er näher an der Dorfstraße und damit auf Heeßeler Gemarkung oder weiter davon entfernt und deshalb auf der zur Weststadt gehörenden Gemarkung wohnt.

Ein Hintertürchen gibt es nach der jetzt getroffenen Regelung allerdings für einige Orte: Für Otze, Schillerslage und Ramlingen können die Ortsräte abweichende Richtlinien beschließen.

Von Joachim Dege