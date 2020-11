Burgdorf

Das Stadtkommando der Freiwilligen Feuerwehr Burgdorf hat sich entschieden: Florian Otto Bethmann, Ortsbrandmeister der Schwerpunktfeuerwehr in der Kernstadt, soll stellvertretender Stadtbrandmeister bleiben. Der Landwirt aus Weferlingsen übt das Amt bereits aus und ist jetzt für eine weitere Amtszeit von sechs Jahren nominiert worden. Bethmann hat sich zum Weitermachen bereit erklärt. Der Regionsbrandmeister hat dazu seine Zustimmung erteilt. Der Feuerwehrausschuss des Rates folgte in seiner jüngsten Sitzung dem Votum des Stadtkommandos und empfahl dem Rat einstimmig, Bethmann zum Vize von Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer zu ernennen. Das soll in der Ratssitzung am 10. Dezember geschehen.

Von Joachim Dege