Eine 57-jährige Autofahrerin aus Burgdorf hat am Sonnabend auf der Tankstelle an der Bundesstraße 3 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ein anderes Auto zweimal gerammt. Ursache ist der übermäßige Alkoholkonsum der Frau gewesen.

Die Polizei ist am Sonnabendnachmittag zu einem Unfall auf dem Gelände der Tankstelle an der Bundesstraße 3 in Höhe Ehlershausen gerufen worden. Quelle: Ralph Peters (Symbolbild)