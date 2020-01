Burgdorf

Ein Streit zwischen zwei Gästen einer Gaststätte an der Kleinen Bahnhofstraße in Burgdorfs Altstadt ist am Sonntag um 5 Uhr eskaliert. Das Lokal war zu dieser Zeit noch geöffnet, denn in Burgdorf gibt es keine Sperrstunde mehr. Das Wortgefecht der beiden Männer artete in ein Gerangel aus. Dieses konnten andere Lokalgäste zunächst stoppen, indem sie die beiden Streithähne trennten. Doch kurze Zeit später flammte die Aggressivität der offensichtlich betrunkenen Männer wieder auf, wie Zeugen der Polizei nach der Auseinandersetzung berichteten. Einer der Männer verließ daraufhin die Kneipe, der andere lief hinterher.

Vor der Eingangstür ging es dann richtig zur Sache: Dabei soll einer der Kontrahenten, ein 31-jähriger Burgdorfer, durch Tritte verletzt worden sein. Näheres weiß die Polizei nach eigener Aussage nicht. Zudem wurde eine 32-jährige Burgdorferin – sie war den beiden Männer gefolgt, um sie zu beruhigen – ebenfalls von einem Tritt getroffen.

Von Anette Wulf-Dettmer