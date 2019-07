Burgdorf

Gleich zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr hat die Polizei in der Nacht zu Sonnabend eingeleitet. So stoppten Polizeibeamten gegen 0.33 Uhr eine 35-jährige Radfahrerin, die an der Bahnhofstraße unterwegs war. Die Kontrolle mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 1,93 Promille. Deshalb musste die Burgdorferin eine Blutprobe abgeben.

Bereits am Freitag gegen 23.05 Uhr fiel Polizeibeamten eine Radfahrerin an der Hänigser Straße in Weferlingsen wegen ihrer Fahrweise auf. Sie kontrollierten die 53 Jahre alte Frau aus Uetze, dabei stellte sich heraus, dass die Radfahrerin deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Sie ließen die Frau am Alkomaten pusten. Dieser zeigte daraufhin einen Wert von 2,23 Promille an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, diese entnahm anschließend ein Arzt.

Von Antje Bismark