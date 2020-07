Burgdorf

Zu einer Schlägerei auf offener Straße ist es Vor dem Celler Tor am Freitagabend gegen 19.45 Uhr gekommen. Beteiligt waren zwei schwer alkoholisierte Männer im Alter von 22 und 34 Jahren, die sich gegenseitig verletzten, wie die Polizei mitteilt.

Zeugen der Auseinandersetzung, in der die Fäuste flogen und die Männer sich würgten, riefen die Polizei zu Hilfe. Als die Polizisten eintrafen, erkannten sie schnell, dass eine Menge Alkohol im Spiel war. Das Atemalkoholgerät zeigte bei einen der Schläger 1,99 Promille an, bei dessen Konkurrenten 2,32 Promille.

Mann verletzt Polizist auf der Wache

Schlichtungsversuche fruchteten nichts. Im Gegenteil: Der 22-Jährige ging die Polizisten aggressiv an. Den fälligen Platzverweis ignorierte er geflissentlich. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann mit aufs Revier, wo er weiter wütete, um sich trat sowie schlug und einen 23-jährigen Polizeibeamten im Gesicht und am Arm verletzte. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Beweissicherung eine Blutprobe an. Der Mann, der bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam blieb, sieht nun einem Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entgegen.

Von Joachim Dege