Burgdorf

Die Polizei ermittelt gegen einen Autofahrer aus Burgdorf wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der 50-Jährige hatte in der Nacht zum Sonnabend reichlich Alkohol zu sich genommen, aber gleichwohl ans Steuer seines Skoda gesetzt. Auf der Bundesstraße 3 zwischen der Anschlussstelle Burgdorf und Schillerslage übermannte ihn gegen 2 Uhr die Müdigkeit. Er hielt auf der zweispurigen Fahrbahn einfach an. Zwei Frauen in einem nachfolgenden VW Polo mussten eine Vollbremsung hinlegen. Nur so konnten sie ein Auffahren gerade noch verhindern. Sie waren es auch, die die Polizei riefen, weil der Autofahrer nach ihrem Eindruck völlig durch den Wind war. Die Polizisten merkten schnell, woher der Wind wehte. Sie ließen den Autofahrer ins Atemalkoholgerät pusten. Das zeigte einen Wert von 2,61 Promille an. Die Beamten nahmen den Mann mit aufs Revier und veranlassten zur Beweissicherung eine Blutprobe. Seinen Führerschein ist der 50-Jährige bis auf Weiteres los.

Von Joachim Dege