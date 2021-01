Burgdorf

Am Silvestertag um 14 Uhr ist die Polizei zum Parkplatz des Lidl-Marktes am Ostlandring in Burgdorf gerufen worden. Dort lief ein alkoholisierter Mann ohne Gesichtsmaske herum und belästigte die Kunden. Die Beamten stellten seine Personalien fest und ließen ihn pusten.

2,95 Promille beim Atemalkoholtest

Der Atemalkoholtest wies laut Polizeisprecher einen Wert von 2,95 Promille aus. Die Beamten forderten den 46-Jährigen auf, den Parkplatz zu verlasen. Erst nach mehrmaliger Wiederholung kam er der Aufforderung nach, „wenn auch nur widerwillig“, berichtete der Polizeisprecher am Freitagvormittag. In seiner Wut habe er dann auf dem Bürgersteig noch einen Flachmann zerschlagen. Als er jedoch auf die Fahrbahn des Ostlandrings torkelte, hätten die Polizisten erneuert eingegriffen.

Sie zogen den Volltrunkenen von der Fahrbahn, überwältigen ihn und nahmen ihn schließlich mit zur Wache, wo er in Gewahrsam genommen worden – zu seinem eigenen Schutz. Der Polizeisprecher betont, dass der Mann sich ohne Widerstand mitnehmen ließ. „Es liegt also keine Straftat vor.“ Allerdings erwartet den 46-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, weil er gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen hat.

Von Anette Wulf-Dettmer