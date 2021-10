Burgdorf

“Denken und Bewegen im Freien“ heißt ein neues Angebot der TSV Burgdorf, das sich an Ältere in Burgdorf richtet. Das Ziel: Trotz des Herbstwetters und der kürzer werdenden Tage wollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Spaziergang treffen und dabei knifflige Aufgaben lösen. Der nächste Termin am Donnerstag, 14. Oktober, richtet sich an alle, die das Angebot einmal ausprobieren wollen.

Unter der Regie von Übungsleiterin Susanne Schwarz kommt die Gruppe an jedem Donnerstag um 15 Uhr am Brunnen auf dem Spittaplatz zusammen, um unter ihrer Anleitung spazieren zu gehen und dabei Aufgaben zu lösen. Die Strecke geht Schwarz vorher immer noch einmal selbst ab, um zu schauen, wie viele Schritte die Teilnehmer gehen müssen und ob sie sich auch für Menschen eignet, die auf einen Rollator angewiesen sind. Jeder Rundgang umfasst zwischen 2000 und 3000 Schritten. Zwischendurch gibt es auch kleine Pausen.

Neue Kontakte und Bewegung

Zur Gruppe gehören Erfahrene wie Teilnehmerin Veronica Fleischer, die auch ihren kleinen Hund Sam mitgbringt. Die meisten kennen sich zudem aus dem Sportprogramm „Alltagstraining“, das Schwarz ebenfalls leitet. Gudrun Schaper aber ist neu dabei: „Ich freue mich auf die Bewegung und auch, andere Leute kennenzulernen“, sagt sie zum Start des Angebots.

Nach ein paar Hundert Metern leitet Schwarz auch schon die erste Aufgabe an: Alle bewegen die Beine rhythmisch zum bekannten Lied „Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm“.

Wichtig sei, dass die Senioren sich während der Bewältigung der Aufgaben weiter bewegen, sagt die Trainerin. Denn beides zu koordinieren sei das Herausfordernde an dem Programm. Aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen: „Lachen gehört zu den fünf Säulen des Gesundbleibens“, sagt Schwarz. Daneben sei es auch wichtig, mit anderen Menschen zu kommunizieren, sich gesund zu ernähren, in Bewegung zu bleiben und stets Neues zu lernen.

Außerdem sollen die Teilnehmenden nicht in einen Gewohnheitstrott verfallen. „Veränderungen halten den Geist fit“, sagt die Übungsleiterin. Sie achtet auch darauf, dass die Teilnehmenden die Übungen richtig durchführen. „Achtet auf euren Gang“, ermahnt sie sie. Denn es ist für die Körperhaltung wichtig, nicht nur auf den Boden zu schauen, damit die Teilnehmenden den aufrechten Gang beibehalten. Außerdem sollten sie sicher gehen und nicht zu kleine Schritte machen.

Bis Ende des Jahres möchte sich die Gruppe noch zehnmal draußen treffen, unabhängig vom Wetter. Nur am 28. Oktober muss das Treffen ausfallen. Den Winter über sind alle Teilnehmenden eingeladen, als Ersatzveranstaltung mittwochs von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr bei der Gruppe „Alltagstraining“ im Gymnastikraum der Sporthalle mitzumachen. Wer mehr als einmal dabei sein möchte, sollte TSV-Mitglied werden.

Von Marie Pinkert