Burgdorf

Was ist wichtig für eine gute Bewerbung? Nach welchen Kriterien stellen Unternehmen ein? Über diese Fragen informierten sich nach der Sommerpause etwa 60 Schülerinnen und Schüler aus der Berufsfachschule Wirtschaft im JohnnyB. mit ihren Lehrkräften. Dazu waren Organisatorin Dina de Haas von Pro Regio aus Uetze, Anja Hädrich vom Edeka-Center Cramer und Tugba Misir von Kühne+Nagel zu Besuch gekommen.

„Schreibt keine Standardbewerbung aus dem Internet ab, sondern formuliert individuell. Führt im Lebenslauf auch die Nebenjobs auf, die nichts mit dem Beruf, auf den ihr euch bewerbt, zu tun haben“, riet Hädrich den Jugendlichen. Außerdem wies sie darauf hin, dass die Anzahl der Fehltage und das Arbeits- und Sozialverhalten auf dem Zeugnis für eine spätere Bewerbung häufig wichtig sind.

Zudem sei häufig Praktikumserfahrung hilfreich oder werde sogar vorausgesetzt. Mit dem Besuch der Berufsfachschule Wirtschaft seien die Schülerinnen und Schüler allerdings gut auf die Ausbildung in kaufmännischen Bereichen vorbereitet. „Das kommt bei vielen Unternehmen gut an“, erklären die Referentinnen.

Pandemie schlägt Lücke in Berufspraktika

Die Veranstaltung diente dem Ziel, ausbildungssuchende junge Menschen mit den passenden Unternehmen zusammenzubringen – die Schülerinnen und Schüler sollen sich so besser auf die Phase der Praktikums- und Ausbildungssuche vorbereitet fühlen. Sie konnten am Ende Fragen stellen und sich in einen Bewerberbogen von Pro Regio eintragen. „Wir haben das gemacht, weil wir den Eindruck haben, dass unsere Schülerinnen und Schüler durch die Pandemiesituation in diesem Bereich Lücken haben“, erklärt Ulrike Bode von der BBS Burgdorf.

Für die Zukunft plane die BBS, eng mit der Berufsberaterin der Schule zusammenzuarbeiten, sodass jeder Schülerin und jeder Schüler ein Erstberatungsgespräch erhält. Außerdem dient das Berufspraktikum zur Orientierung. „Doch ganz viel ausprobieren sollten die Schülerinnen und Schüler nicht mehr. Sie sind ja schon auf einer Berufsfachschule, also geht es in eine klare Richtung“, erklärt Bode.

Von Marie Pinkert