Burgdorf

Die Bigband des Gymnasiums hat es schon wieder getan. Nachdem das von Musiklehrer Tobias Kanthak geleitete Ensemble der Corona-Pandemie bereits im vergangenen Jahr trotzte und im Homeoffice Astor Piazzollas „Libertango“ coronakonform einspielte, haben sich die jungen Musiker nun den Coldplay-Hit „Viva La Vida“ vorgeknöpft. Nicht allein, sondern gemeinsam mit einer befreundeten Bigband aus Aalen. Das Video, das dabei entstand, ist jetzt auf dem Youtube-Account Bigband Gymnasium Burgdorf online gegangen.

„Im Moment geht ja gar nichts mehr. War das vielleicht schön, endlich mal wieder etwas gemeinsam zu machen“, sagt Gymnasiast Felix Köbe. Er spielt in der Bigband Klavier. In diesem Jahr macht er das Abitur. Die ersten Klausuren hat er bereits hinter sich gebracht, weitere folgen. Bei dem Coldplay-Viodeoprojekt übernahm er mit Simon Böhm aus dem zehnten Jahrgang den Schnitt.

Gemeinsame Aktion pflegt die Freundschaft

Das Unternehmen ist aus der Not geboren und ein gemeinschaftliches Kompensationswerk mit dem Kopernikus-Gymnasium in Wasseralfingen, einem Stadtteil von Aalen am Fuße der Schwäbischen Alb. Die Schule dort hat ihrerseits eine Band, namentlich die KGW Big Band, mit der die Burgdorfer seit geraumer Zeit eine Freundschaft pflegen. Dazu gehörten auch gegenseitige Besuche mit gemeinsamen Konzerten, berichtet der Burgdorfer Musiklehrer und Bandmanager Gabriel Behrens, der seinem Kollegen Kanthak alles Organisatorische abnimmt.

Im November hätten die Aalener wieder einmal nach Burgdorf kommen sollen. Weil ihr Besuch pandemiebedingt ins Wasser fallen musste, war der Frust groß. Und so verabredeten sich Bigband-Leiter Kanthak und sein Aalener Kollege Hans-Jörg Beiderwellen-Fuchs, auf dessen Initiative die Partnerschaft zurückgeht, zu dem Coldplay-Projekt.

Besuch in Burgdorf soll nachgeholt werden

Basis der gemeinsamen Arbeit bildete ein Bigband-Arrangement des Stücks aus der Feder von John Berry. Die Schüler – 16 aus Burgdorf und 15 aus Aalen – studierten jeweils in den eigenen vier Wänden ihre Stimmen ein. Als das Stück schließlich saß, nahm jeder Musiker von seinem Spiel ein Video auf. Felix Köbe und Simon Böhm schnitten das Bildmaterial zu einem einzigen Video zusammen. Der Aalener Gymnasiast Patrick Flügel übernahm das Abmischen des Tons. Das Ergebnis ist zwei Minuten und 40 Sekunden lang.

Sobald die Pandemie es erlaube, werde der ausgefallene Besuch nachgeholt, kündigt Behrens an. Die Burgdorfer würden die Aalener dann wieder bei sich zu Hause in den Familien aufnehmen. Für hinreichend Gesprächsstoff dürfte nach dem gelungenen Coldplay-Projekt gesorgt sein.

Von Joachim Dege