Als Außenseiter gilt im Londoner Stadtteil Luton der 16-jährige Javed (Viveik Kalra) – und das sowohl in seiner Familie als auch bei seinen Mitschülern. Denn der Sohn pakistanischer Einwohner schreibt Gedichte und sieht seine Zukunft als Schriftsteller. Das kommt unter Teenagern nicht gut an, erst recht nicht im Jahr 1987, als Margret Thatcher ihr Land mit eiserner Hand regiert und Arbeitslosigkeit sowie Rassismus an der Tagesordnung sind. In dieser Konstellation muss sich Javed behaupten, hin- und hergerissen zwischen westlicher Lebensweise und Musik einerseits und den strengen Traditionen seiner Familie andererseits.

Bruce Springsteen erschien mit Patti Scialfa zur Premiere von „Blinded by the Light“. Quelle: Imago/UPI

Dann aber bekommt der Teenager von seinem Mitschüler Roops (Aaron Phagura) zwei Kassetten mit Liedern von Bruce Springsteen geschenkt, und Javed hört erstmals über Walkman und Kopfhörer die Titel von „Born In The U.S.A“ und „Darkness on the Edge of Town“. Damit verändert sich sein Blick auf die Welt: „Ich hatte keine Ahnung, dass Musik so sein kann, als würde Bruce alles kennen, was ich je gefühlt habe, alles, was ich je wollte“, schwärmt er seinem besten Freund Matt ( Dean-Charles Chapman) vor. Dank der Lieder und Texte – die immer wieder auf der Leinwand zu lesen sind – findet Javed zu sich und seinen Platz im Leben.

Liebevoll und mit Blick fürs Detail zeichnet Regisseurin Gurinder Chadha das Leben des Teenagers auf dem Weg ins Erwachsenwerden, wobei sie sich auf das Buch „Greetings from Bury Park” von dem „ Guardian“-Journalist und „ Boss“-Fan Sarfraz Manzoor stützt, der auch am Drehbuch mitschrieb.

Von Antje Bismark