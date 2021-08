Burgdorf

Dringende Nachfrage an Blutspenden melden jetzt Kliniken, denn der Bedarf an Blutpräparaten lässt sich derzeit nicht vollständig abdecken. „Die Nachfrage ist größer als vor der Pandemie, die Spendenbereitschaft vor allem mit Beginn der Sommerferien rückläufig“, sagt Markus Baulke, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes NSTOB. Im Juni hätten zwischen 15 und 25 Prozent weniger Blutspenden zur Verfügung gestanden als von den Kliniken benötigt. Der Blutspendedienst versorgt 330 Kliniken in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen.

Die Situation verschärft sich aus mehreren Gründen: Wegen der Flutkatastrophe im Westen und Südwesten Deutschlands steigt der Bedarf, ebenso weil die Krankenhäuser jetzt viele Operationen durchführen, die sie im Lockdown verschoben hatten. Parallel spenden wegen der Pandemie und der Sommerferien weniger Menschen Blut. Deshalb hofft das DRK Burgdorf auf viele Spender, die den Termin am Mittwoch, 11. August, von 15.30 bis 19.30 Uhr im DRK-Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße 1b wahrnehmen.

Blutspender erhalten einen Einkaufsgutschein

Blut spenden kann jeder Gesunde ab 18 Jahren. Wer dies tun möchte, muss seinen Personalausweis mitbringen. Unter www.blutspende-leben.de können sich Spender online anmelden, teilt Regina Buchholz vom DRK mit. Zudem ist eine kostenlose Hotline unter Telefon (0800) 1194911 geschaltet. „Wir freuen uns aber auch über Spontanspender“, sagt Buchholz.

Das DRK weist darauf hin, dass wegen der Pandemie besondere Sicherheitsvorkehrungen gelten. Dazu zählen ein Check-in mit Temperaturmessung, eine Desinfektionsstation und FFP2-Maskenpflicht für alle Beteiligten. Zudem stünden die Liegen für die Spender weit auseinander. Diese werden mit Getränken versorgt, einen Imbiss gibt es wegen Corona nicht. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten aber einen Einkaufsgutschein.

Von Antje Bismark und Susanna Bauch