Burgdorf

Unbekannte haben in den Briefkasten des städtischen Jugendtreffs „Südstadtbistro“ an der Grünewaldstraße in der Südstadt seit dem Jahreswechsel zweimal Böller geworfen und detonieren lassen. Dabei sei der Stadt ein Schaden von 110 Euro entstanden, teilt die Polizei mit.

Das erste Mal zerstörte über den Jahreswechsel ein Böller den Briefkasten. Nachdem die Stadt ihn daraufhin austauschen ließ, zündeten Unbekannte wenige Tage später, mutmaßlich in der Nacht zum 7. Januar, erneut einen Böller in dem Briefkasten. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Joachim Dege