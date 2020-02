Burgdorf

Der Zweite Weltkrieg endete vor 75 Jahren – doch die Spuren der Bombardements finden sich noch heute im Boden. Es vergeht fast keine Woche, in der Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes nicht irgendwo im Land einen Blindgänger bergen müssen. Über die anspruchsvolle Arbeit berichtet der Leiter des niedersächsischen Dienstes, Thomas Bleicher, am Dienstag, 25. Februar, 19 Uhr, in einem Vortrag in der KulturWerkStadt in Burgdorf. Dort wird noch bis zum 22. März die Ausstellung „Bomben auf Burgdorf“ gezeigt. Dafür hat Bleicher Exponate – und zwar geborgene Blindgänger – beigesteuert.

Gefunden werden die Bomben, die damals nicht zündeten, entweder zufällig bei Bauarbeiten oder bei der gezielten Auswertung historischer Luftbilder. Damit der Kampfmittelbeseitigungsdienst sie entschärfen oder kontrolliert sprengen kann, müssen die Menschen im Umkreis evakuiert werden. Die Bürger in Langenhagen zum Beispiel trifft dies regelmäßig. Auch die Bewohner der Uetzer Ortschaft Dollbergen mussten 2018 ihre Häuser verlassen, damit Blindgänger, die in einem Acker nördlich der Altölraffinerie entdeckt worden waren, entschärft und abtransportiert werden konnten.

Von der täglichen Arbeit der Kampfmittelbeseitiger, die auch mit modernen technischen Hilfsmitteln eine Herausforderung bleibt, zeugen nicht zuletzt die statistischen Zahlen des vergangenen Jahres: 927 Einsätze, 133,22 Tonnen geborgene Kampfmittel und 219 Sprengungen von nicht transportfähigen Bomben. Bleicher will seinen Zuhörer über die Gefährlichkeit der noch im Boden schlummernden Altlasten des Krieges aufklären und erläutern, warum großräumige Evakuierungen notwendig sind.

Führung durch die Ausstellung „Bomben auf Burgdorf “

Durch die aktuelle Ausstellung führt Horst Regenthal vom VVV-Projektteam, das die Dokumentation zusammengestellt hat, am Sonntag, 23. Februar, ab 15 Uhr. Beim Rundgang wird er unter anderen erläutern, warum die Stadt Burgdorf am 24. Februar und am 7. April 1945 Ziel US-amerikanischer Bomberverbände war. Anhand der Exponate wird er darstellen, wo überall in der Stadt die Bomben fielen und wie ein Luftschutzraum ausgestattet war.

Karten für den Vortrag am 25. Februar ab 19 Uhr gibt es in der VVV-Geschäftsstelle, Braunschweiger Straße 2, für 2 Euro, an der Abendkasse kosten sie 3 Euro. Der Besuch der Ausstellung – sie ist sonnabends und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet – ist kostenfrei, ebenso wie die Führung am 23. Februar.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer