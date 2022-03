Burgdorf

Das Bonhoeffer-Oratorium mit der Musik von Matthias Nagel und dem Text von Dieter Stork ist kein leichter Stoff. Schließlich geht es um die Lebens- und Leidensgeschichte des evangelischen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, der 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet wurde.

Die Musikpädagogin Ilsabe Bartels-Kohl und ihr Projektchor haben das Stück schon viele Male aufgeführt – in Berlin, Barcelona, New York und Rom. Am Sonntag erklang das Liedoratorium in der Paulus-Kirche in Burgdorf zum letzten Mal vor heimischem Publikum, und zwar als Benefizkonzert für die Opfer des Ukraine-Kriegs. Die Vorstellung war gut besucht.

Sängerin aus der Ukraine verstärkt Chor

Im Chor sang diesmal auch Katja, Mitglied im Opernchor Kiew, die kurz nach Kriegsbeginn mit ihren beiden Kindern nach Deutschland geflohen war und jetzt bei einer russischen Familie in Burgdorf lebt. Ihr Vortrag einer Strophe des Liedes „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ gelang ihr besonders berührend.

Das Oratorium besteht aus mehrstimmigen Sätzen, die einen musikalischen Bogen spannen über Gregorianik und Klezmer bis hin zur Ballade mit klaren schnörkellosen Melodien. Die Musik wird von Textbeiträgen unterbrochen, wobei sich gesprochenes Wort und Gesang in der Wirkung gegenseitig verstärken. Als Sprecher war Wolfgang Frohloff kurzfristig für den erkrankten Matthias Paul eingesprungen.

Erfahrung mit dem Stück zahlt sich aus

Der Chor bildete einen stimmigen Klangkörper aus älteren und jungen Stimmen. Den Sängern war die Erfahrung mit dem Stück anzumerken. Schön zeichneten sie die bedrückende, aber immer auch hoffnungsvolle Stimmung der Musik nach. Am Schlagzeug tat sich Tobias Decker mit einfühlsamen perkussiven Effekten hervor.

Das Oratorium erzählt von Bonhoeffers theologischem Werdegang, seinem Kampf gegen die Judenverfolgung, seiner Liebe zu seiner Verlobten Maria, der Rückkehr aus Amerika ins kriegführende Hitlerdeutschland, um als Vertreter der Bekennenden Kirche Widerstand zu leisten, seiner Verhaftung und Hinrichtung. Weitere Aufführungen des Oratoriums im Ausland sind geplant, und zwar in Jerusalem und womöglich in Kiew, kündigt Bartels-Kohl an.