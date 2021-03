Burgdorf

Dieter Rohles, Pensionär mit grünem Parteibuch, Artenvielfalt-Aktivist, Verfasser einer Denkschrift zum Bürgerengagement, Mitbegründer des Mehrgenerationenhauses, Organisator der Aktion „Burgdorf steht auf“ gegen Rechtsextremismus, ehemaliger Schöffe und Ex-Schiedsmann der Stadt Burgdorf, hat sich reiflich Gedanken gemacht zur Entwicklung der Innenstadt. Auf mehr als 100 Seiten hat er einmal zusammengefasst, was passieren müsste, damit der stationäre Handel nach der Corona-Pandemie eine Überlebenschance hat und die Menschen sich gern in der City aufhalten. Ein Vorschlag des Vordenkers lautet: Die Lebensader Marktstraße soll ein autofreier Boulevard werden.

Rohles hat über den Tellerrand geblickt – nicht nur räumlich, auch inhaltlich. Er hat geschaut, wie sich andere Städte einrichten, hat sich mit dem gesellschaftlichen Wandel und seinen Folgen befasst, mit der Demografie, mit Smart City und Trends für eine nachhaltige, gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. Er las Studien über den Einzelhandel und durchforstete den Fördermittel-Dschungel. Alles dies glich er ab mit der Lebenswirklichkeit in seiner Heimatstadt Burgdorf.

Rohles präsentiert Denkschrift dem Stadtmarketingverein

Am Ende stand nicht nur eine Mankoanalyse. Auch Handlungsempfehlungen sprangen dabei heraus. Diese hat er inzwischen dem erweiterten Vorstand des Stadtmarketingvereins (SMB), dem auch Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) Kraft Amtes angehört, präsentiert. Die SMB-Sitzung war nicht öffentlich. Laut Rohles hat die SMB-Spitze aufgeschlossen, der Bürgermeister eher zurückhaltend reagiert.

Was wenig verwundert, weil Rohles nichts weniger fordert, als die Marktstraße von der Last des Durchgangsverkehrs und parkenden Blechkarossen ein für alle mal zu befreien. Eine Fußgängerzone freilich gilt in Rat und Verwaltung – außer bei den Grünen – nach wie vor als rotes Tuch.

Rohles’ Vision ist es, den Lebensraum Innenstadt für die Burgdorfer und ihre Besucher zu erschießen. Entstehen soll ein Boulevard, der Platz bietet für Flaneure beim service- und beratungsorientierten Einkaufserlebnis zwischen Bäumen, Bänken, Springbrunnen und Spielgeräten. Für Kurzweil und Aufenthaltsqualität könnten Cafés und gastronomische Betriebe mit Außenbewirtschaftung und regelmäßig wiederkehrende Kulturevents sorgen.

Alle sorgen sich um das Wohl der Innenstadt Dass sich die Innenstadt weiterentwickeln muss, um für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein, hat auch die Stadt Burgdorf längst erkannt. Auf Initiative von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) bereitet die Stadt zurzeit einen Antrag zur Aufnahme in Städtebauförderprogramm des Landes vor. Zwingend vorgeschrieben ist dabei, dass die Bürger am Antragsverfahren beteiligt sind. Die Stadt rief deshalb im Februar die Bürger dazu auf, ihre Ideen einzubringen. Diese bilden aktuell die Gesprächsgrundlage für drei Workshops, in denen die Teilnehmer in dieser Woche über die Aufenthaltsqualität, die Mischung aus Wohnen, Einzelhandel und Erlebnis und den Verkehr diskutiert haben. Ungeachtet dessen gibt es verschiedene Initiativen aus dem Rat der Stadt. Die SPD beispielsweise schlägt die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft vor und will die Wirtschaftsförderung der Stadt professionalisieren. Die CDU hat die Gründung einer Burgdorf GmbH ins Gespräch gebracht, die beides zusammenführen soll. Die sogenannte Zukunftswerkstatt der Christdemokraten hat obendrein ein 15-Punkte-Programm zur Innenstadtentwicklung erarbeitet, das die Partei allerdings bis heute unter Verschluss hält. Dem Vernehmen nach soll sich dieses Papier vorrangig der Marktstraße widmen. In die Innenstadtentwicklung hinein spielt schließlich das erklärte Ziel des Stadtmarketingvereins, gemeinsam mit dem Einzelhandel und Gewerbetreibenden zeitnah eine gemeinsame lokale Verkaufsplattform im Internet aufzulegen.

Ein Abendmarkt könnte zum genussvollen Schlemmen einladen, lautet eine weitere Idee. Sogenannte Pop-up-Stores – kurzfristige und provisorische Läden in vorübergehend leer stehenden Geschäftsräumen – und Showrooms zur Warenpräsentation könnten das bestehende Einzelhandelsangebot ergänzen. Und all das nach vollzogener Verkehrswende in der Fahrradstadt Burgdorf. Alles zusammen sei geeignet, Burgdorf als Marke in der Region wahrnehmbar zu machen.

Um der tiefen Krise der Innenstadt wirkungsvoll begegnen zu können, in der Friseurläden – flankiert von Billiganbietern – gegenwärtig wie Pilze aus dem Boden schießen, will Rohles auch die Stadtplanung auf Trab bringen. Er empfiehlt den Aufbau eines Baulücken- und Leerstandkatasters. Dies könnte zusammen mit einem Demografiemonitoring Stadtplanern als Arbeitsgrundlage dienen.

Ein Innenstadt-Manager soll das Heft in die Hand nehmen

Denn es gelte, zur Belebung der City bezahlbare Wohnraumangebote bevorzugt in der Innenstadt und an deren Rändern aufzubauen, etwa auf bisherigen Sportflächen, dem Raiffeisen- und dem Bauhofareal an der Aue. Zur Realisierung müsse die Stadt Fördermittel vom Land und vom Bund einwerben und tunlichst einen Zukunftsfonds einrichten.

Die Entwicklung der Innenstadt sieht Rohles freilich als eine Aufgabe nicht nur von Kommunalpolitikern und Stadtverwaltung an. Vielmehr sollte alle Burgdorfer mitmachen. Es brauche einen offenen Diskurs ohne Tabus, an dem sich sämtliche Akteure beteiligten sollten: Einzelhändler, Immobilienbesitzer, Gewerbetreibende, Vereine, Kulturschaffende, Innenstadtbewohner, Rat und Verwaltung. Ein fest angestellter Innenstadt-Manager könnte die Interessenslagen in Zukunft zusammenführen und mit der Innenstadtentwicklung verknüpfen.

Von Joachim Dege