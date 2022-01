Burgdorf

Für 57 Feuerwehrleute aus drei Burgdorfer Ortsfeuerwehren und ebenfalls alarmierte Polizisten, Rettungssanitäter und einen Notarzt geriet die Nacht zu Sonntag kurz. Weil die Müllinsel im E-Center Cramer an der Weserstraße in Brand geraten war und die Sprinkleranlage in der Supermarktvorhalle auslöste, mussten die Rettungskräfte gegen 4.25 Uhr zum Großeinsatz in die Weststadt ausrücken.

Am Ende war es viel Qualm um (fast) nichts. Es hätte allerdings leicht schlimmer kommen können. Nach Darstellung der Feuerwehr hatten sich Batterien in der Wertstoffsammelstelle selbstständig entzündet. Die Sammelstelle brannte vollständig aus.

Dass die Flammen nicht auf andere Bereiche des E-Centers übergriffen, verhinderte die Sprinkleranlage. Die löschte den Brand fast vollständig selbst. Sie setzte allerdings auch die Vorhalle des Supermarkts unter Wasser. Die Feuerwehrleute, die mit 14 Fahrzeugen ausgerückt waren, mussten Wassersauger einsetzen, um das Löschwasser zu beseitigen. Außerdem sorgten sie mit einer Überdruckbelüftung für frische Luft in der Verkaufshalle.

Um 6.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Höhe des Schaden lasse sich zurzeit noch nicht abschätzen, teilt die Feuerwehr mit.

