Unbekannte Brandstifter haben in der Nacht zu Freitag auf dem Firmenparkplatz eines Fuhrunternehmens an der Rolandstraße in Burgdorf Taxen mit Benzin übergossen und angezündet. Dabei sind drei zum Teil nagelneue Fahrzeuge ausgebrannt. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.