Burgdorf

Die Region Hannover erneuert an beiden Standorten der Berufsbildenden Schule Burgdorf (BBS) den Brandschutz. Allein am Schulgebäude am Berliner Ring investiert die Region Hannover mehr als 20 Millionen Euro, um das Schulgebäude in den nächsten Jahren auf den aktuellsten Stand zubringen. Am Standort Vor dem Celler Tor überholt die Region außer dem Brandschutz auch die Sicherheitstechnik und einen Teil der Fenster. Die Schulleitung indes ist unzufrieden, denn am Berliner Ring sind die Bauarbeiten schon im ersten von zehn Bauabschnitten in Verzug.

„Bauen im Bestand ist immer eine Wundertüte“, sagt Thomas Vormeier. Der Teamleiter für Bau und Technik der Region Hannover ist für die Umsetzung der Brandschutzbauvorhaben an der BBS verantwortlich. An beiden Standorten gebe es abgehängte Decken, dadurch könnten Flammen bei einem Brand überspringen und sich schneller im gesamten Gebäude verteilen, sagt Vormeier. Die abgehängten Decken sollen jetzt verschlossen werden. Neue Fluchttüren, Lüftungsanlagen und Brandschutzklappen sollen den Brandschutz verbessern.

„Die Rahmenbedingungen kann niemand vertreten“

Schulleiter Reiner Behrend von der Berufsbildenden Schule Burgdorf begeht die aktuelle Baustelle am Standort Berliner Ring. In einigen Monaten wird von den herunterhängenden Kabeln nicht mehr viel zu sehen sein. Quelle: Leona Passgang

Das Thema Brandschutz an der BBS wurde bereits 2017 in Burgdorf diskutiert – mit dem Ergebnis, dass der Brandschutz nicht ausreiche. Die Region Hannover sah damals keinen akuten Handlungsbedarf und entschied sich, die Brandschutzmaßnahmen nach Abschluss der Sanierungs- und Umbauarbeiten separat anzugehen.

„Seit inzwischen zwölf Jahren bauen wir im Bestand, die Rahmenbedingungen kann niemand vertreten“, kritisiert BBS-Schulleiter Reiner Behrend. Seit dem Sommer laufen am Standort Berliner Ring die Brandschutzbauarbeiten im Verwaltungstrakt des Schulgebäudes. Behrend und seine Kollegen arbeiten seitdem in einer Containeranlage. Eigentlich sei der Plan gewesen, dass sie Januar 2022 wieder in den alten Gebäudetrakt ziehen können. Doch die Bauarbeiten sind aufgrund des Materialmangels in Verzug geraten. Schaltschränke könnten wegen des fehlenden Stahls aktuell nicht geliefert werden, und auch Kabel fehlen, sagt Koordinatorin Sabina Ackmann-Greulich von der Region Hannover.

„Die Bauarbeiten sind eine immense Belastung“

So soll es später mal an beiden Standorten aussehen. Eine Decke am BBS Standort Vor dem Celler Tor ist bereits fertig verkleidet und gestrichen. Quelle: Leona Passgang

Am BBS-Standort Berliner Ring sanieren Firmen zusätzlich zum Brandschutz auch das Dach der Schule und statten das Gebäude mit einer Fotovoltaikanlage aus. „Die Baumaßnahmen im Schulbetrieb ist eine immense Belastung“, sagt BBS-Schulleiter Behrend. Die Bauarbeiten würden viele Arbeitsstunden kosten, die eigentlich der Pädagogik gehören würden.

Vor den Herbstferien führte am Schulgebäude vor dem Celler Tor beispielsweise eine mobile Elektroheizung mit einer Leistung von 30 Kilowatt pro Stunde zu Unmut bei Lehrkräften und Schülern, sagt der stellvertretende BBS-Schulleiter Christian Sebens. Sie sollte das gesamte Bestandsgebäude heizen, doch die Leistung habe nicht ausgereicht. Das sei durchaus absehbar gewesen, kritisiert die Schulleitung. Die Schüler hätten in den Klassenräumen gefroren.

BBS Burgdorf hofft auf Glasfaser-Ausbau bis 2023

Inzwischen ist die neue Heizung am Gebäude Vor dem Celler Tor angeschlossen und kann nach den Herbstferien in Benutzung gehen. Parallel zum Brandschutz will die Region Hannover an beiden Standorten der BBS auch die Digitalisierung vorantreiben. Bis 2023 soll der Glasfaser-Ausbau an der Schule abgeschlossen sein.

Von Leona Passgang