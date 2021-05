Burgdorf

Nach einer Brandstiftung in der Nacht zu Sonnabend sucht die Polizei jetzt Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Demnach hatten Unbekannte am Sonnabend gegen 3 Uhr an der Theodorstraße einen Altpapiercontainer aus einem unverschlossenen Verschlag am Bahnhof gezogen. Diesen setzten sie in Brand, die Flammen zerstörten den Container komplett – das konnten auch die elf Einsatzkräfte der Burgdorfer Ortsfeuerwehr nicht verhindern, die das Feuer löschten. „Eine Brandgefahr für andere Sachen oder Gebäude bestand zu keiner Zeit“, sagt eine Polizeisprecherin.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, erreichen die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115 oder über die Onlinewache unter www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de im Internet.

Von Antje Bismark