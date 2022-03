Burgdorf

Der Briefmarkensammler-Club Burgdorf feiert am Wochenende, 19. und 20. März, sein Bestehen seit mittlerweile 60 Jahren. Aus diesem Anlass organisiert der Verein im Veranstaltungszentrum Stadthaus für beide Tagen eine große Briefmarkenausstellung. Vorsitzender Holger Rudolf Evers erwartet Aussteller aus ganz Deutschland, die ihre Exponate von einer Jury bewerten lassen. Auch Gäste aus der früheren Partnerstadt Burgdorf an der Emme in der Schweiz haben sich laut Evers angekündigt.

Mit mehr als 70 Ausstellern sei die Ausstellung ausgebucht, teilt der Briefmarkensammler-Club mit. Ein Sonderpostamt werde an beiden Tagen in Burgdorf sein und zwei Sonderstempel sowie Schmuckumschläge und die aktuellen Sondermarken anbieten. Der Verein Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten, der sich mit Marken aus Dänemark, Färöer, Grönland, Finnland, Norwegen, Schweden und der autonomen Region Åland in Finnland beschäftigt, komme im Gasthaus Hase in Ahrbeck zu seiner Jahresversammlung zusammen.

Eine radioaktiv strahlende Mahnung für den Frieden hinter Panzerglas

Im Stadthaus vertreten sei obendrein die Philatelistische Bibliothek Hamburg, mit Produkten wie Alben und Gedenkblättern. Für Sonntag organisieren die Veranstalter einen Großtauschtag für jedermann. Erstmals werde in Burgdorf der sogenannte Hiroshima-Brief gezeigt, kündigt Evers an: „Gerade in der momentanen Zeit ein besonderes Stück zu Mahnung gegen Krieg und Zerstörung.“

Der Brief überstand den Angriff auf die japanische Stadt im Jahr 1945. Er wurde bei Aufräumarbeiten in den Trümmern einer Bank gefunden – rund zwei Kilometer entfernt vom Explosionsort. Weil das Schriftstück noch immer radioaktiv strahlt, ist er in der Ausstellung mit einer Bleimanschette und Panzerglas geschützt.

Am Sonntag wird der Verband Niedersächsischer Philatelistenvereine bereits zum dritten Mal in Burgdorf tagen. Für Aussteller und Besucher gelten die 2G-Regeln und eine Maskenpflicht.

Von Joachim Dege