Burgdorf

Briefwahl – ja bitte: Zahlreiche Bürger Burgdorfs nutzen diese Möglichkeit, um ihre Kreuzchen für die Kommunalwahl am 12. und die Bundestagswahl am 26. September zu machen. Im Corona-Jahr 2021 scheint dies ein nicht nur lokaler Trend zu sein: Auch in den benachbarten Kommunen boomt die Briefwahl.

Zahl der Briefwähler steigt im Vergleich zu 2019

Rund 25.000 Wahlberechtigte gibt es laut Angabe des Stadtsprechers Sebastian Kattler in Burgdorf. Mehr als ein Viertel davon – genauer gesagt 25,46 Prozent – hatten bereits Ende vergangener Woche die Option der Briefwahl in Anspruch genommen.

Klar vorne liegt die Kommunalwahl: Bereits 4365 Bürger haben per Briefwahlschein ihre Stimmen für die Politiker abgegeben, die sie gern im Rat der Stadt und in den Ortsräten sehen wollen. Zudem sind ein neuer Regionspräsident oder -präsidentin und die Regionsversammlung zu wählen. Für die Bundestagswahl waren es dagegen Ende der Woche erst 2000 Wahlscheine eingegangen.

Zur Europawahl und Bürgermeisterwahl im Jahr 2019 waren per Briefwahl insgesamt 4500 Wahlscheine eingegangen. Im Vergleich lasse sich somit ein Anstieg bei der Nutzung der Briefwahl feststellen, sagt Stadtsprecher Kattler. Da sowohl die Regionsversammlung, ein Regionspräsident, beziehungsweise eine -präsidentin, der Rat der Stadt Burgdorf, die Ortsräte und der Bundestag zur Wahl stehen, könne es im Briefwahllokal durchaus zu Wartezeiten kommen. Dieses hat die Stadt im Rathaus I, Marktstraße 55, in den Zimmern 7 und 8 eingerichtet. Dort können die Unterlagen auch persönlich – gegen Vorlage der entsprechenden Wahlbenachrichtigungskarten – abgeholt werden.

So funktioniert die Briefwahl

Das ist auch für Kurzentschlossene noch möglich: Für die Kommunalwahlen bis Freitag, 10. September, für die Bundestagswahlen bis zum 24. September. Geöffnet ist montags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr, dienstags von 8 bis 16 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr. Am Freitag, 10. September, ist das Briefwahllokal von 8 bis 13 Uhr geöffnet; am Freitag, 24. September von 8 bis 18 Uhr.

Alternativ können die Unterlagen mit der Wahlbenachrichtigungskarte schriftlich angefordert werden: per Brief oder per Telefax an die Nummer (05136) 898212, sowie online und per E-Mail an buergerbuero@burgdorf.de versenden.

Per Telefon können die Briefwahlunterlagen jedoch nicht angefordert werden. Damit dem Antrag auch stattgegeben wird, muss dieser zwingend Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und die Wohnanschrift – Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort – enthalten. Wird der Antrag für eine andere Person gestellt, ist eine Vollmacht notwendig. Ein Vordruck hierfür befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte. Um die Unterlagen im Briefwahlbüro abzugeben, ist eine Terminvereinbarung nicht erforderlich.

Von Sandra Köhler