Die Sanierung maroder Brückenbauwerke dürfte die Stadt Burgdorf in naher Zukunft eine Stange Geld kosten – auch ohne die sanierungsbedürftige Hochbrücke, die allein mit 6,5 Millionen Euro zu Buche schlägt. Wie aus den Prüfberichten der Brückenhauptprüfung im vergangenen Jahr hervorgeht, haben Ingenieure an einigen Bauwerken teilweise gravierende Mängel festgestellt. Das hat die Stadtverwaltung jetzt den Verkehrspolitikern des Rates mitgeteilt.

In einigen Fällen kann die Stadt das Beheben der Mängel nicht mehr auf die lange Bank schieben. Das ist beispielsweise an der in die Jahre gekommenen Auebrücke Alter Jagdsteg im Stadtpark der Fall. Die 70 Jahre alte Brücke nutzen überwiegend Fußgänger und Radfahrer als Verbindung zwischen der Innen- und der Südstadt. Auch Dienstfahrzeuge des Gärtnerbauhofs und Fahrzeuge von Anliegern, die die Wiesen an der Aue bewirtschaften, fuhren bislang darüber.

Stadt muss 25 Brückenbauwerke unterhalten

Weil die Standsicherheit stark beeinträchtigt ist, hat die Stadt bereits die Nutzung mit Kraftfahrzeugen einstweilen auf ein Gesamtgewicht von zwei Tonnen beschränkt und die Fahrbahnbreite auf drei Meter reduziert. Das allerdings genügt nicht. Die Stadt muss schon in naher Zukunft neu bauen, voraussichtlich 2022. Der Ersatzbau schlägt im Stadtsäckel mit 160.000 Euro zu Buche, so schätzt die zuständige Tiefbauverwaltung im Rathaus: 120.000 Euro für den Bau und weitere 40.000 Euro für die Planungsleistung des zu beauftragenden Fachbüros.

Alles in allem muss die Stadt 25 Brückenbauwerke unterhalten. Einige von ihnen weisen Sanierungsbedarf auf, haben die Prüfingenieure festgestellt. Betonteile sind abgeplatzt, sodass der Bewehrungsstahl stellenweise freiliegt. Betroffen davon sind außer dem Alten Jagdsteg die drei Fußgängerbrücken am Scheibenbergsweg, beim Tierheim und an der Hänigser Straße sowie die drei Brücken der Osttangente über die Aue und der Lehrter Straße über den Möschgraben und über den Hainholzbach. Die Stadt rechnet mit Kosten von 20.000 Euro für die Sanierungsarbeiten.

Brücke am Läuferweg: Sanierung oder Neubau?

Andere Bauwerke wie die Brücke über die Bahnstecke nach Celle vom Läuferweg zum Nassen Berg müssen die Ingenieure erst noch eingehend untersuchen, um eine Aussage darüber treffen zu können, ob sie auch in Zukunft noch tragen. Schon jetzt allerdings sei klar, dass die Stadt die Rampen sanieren lassen muss. Die Fundamente bedürften der Instandsetzung, und die Betondecke müsse erhöht werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Was das kostet, ist offen. Die Stadt werde aber voraussichtlich eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag geben, um herauszufinden, ob ein Neubau nicht günstiger kommt als die Sanierung.

Finanziell ins Kontor schlägt die Ertüchtigung der Brücken auch deshalb, weil die Stadt selbst gar keine Brückenspezialisten beschäftigt, und schon bei kleineren Vorhaben auf die Zuarbeit von Fachbüros angewiesen ist. Deren Planungsleistungen freilich kämen die Stadt bisweilen teurer als die reinen Baukosten, heißt es aus dem Rathaus.

