Burgdorf

Der Lockdown ist vorüber – zumindest für die lokalen Buchhändler. Seit Montag dürfen auch die Buchhandlungen in Burgdorf wieder für die Kunden öffnen, und die Inhaber sind erleichtert. Sie seien noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen, fasst Ulrich Wegener, Inhaber von Wegeners Buchhandlung, die zurückliegende Zeit zusammen – auch wenn die Umsätze während der Schließung natürlich deutlich geringer ausgefallen seien als zu normalen Öffnungszeiten. Die Buchhandlung Freyraum beklagt einen Verlust von fast 50 Prozent des normalen Umsatzes. Und das, obwohl Inhaberin Gaby Frey alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um ihren Kunden die bestellten Bücher auch im Lockdown zukommen zu lassen

Neben einem Onlineshop bot die Ladenbesitzerin eine Beratung über alle Plattformen hinweg an. Kunden konnten sie telefonisch erreichen, aber auch auf Facebook, Instagram und sogar via WhatsApp erfüllte sie jeden Wunsch und nahm sich Zeit zum individuellen Austausch. Bestellte Bücher konnten dem Click-and-Collect-Prinzip entsprechend an der Ladentür abgeholt werden – oder der Käufer ließ sich die Bestellung schicken. Denn mithilfe eines Versanddienstleisters verschickte Frey die Ware auch per Post.

Kochbücher sind der Renner im Lockdown

Wenn die Auftraggeber in der Nähe wohnten, erhielten diese eine besondere Lieferung: Nach Ladenschluss setzte sich die Buchhändlerin in ihr Auto und fuhr die Bücher persönlichen zu ihren Kunden, teilweise bis nach Wathlingen. Auf solche Touren verzichtete die Familie Wegener, doch auch sie setzte auf die telefonische Bestellung und die Abholung der Werke. Der Kauf im Internet war ebenfalls möglich. Den Onlineshop hatte die Buchhandlung schon im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 eingerichtet, darum war bei den Abläufen nun keine allzu große Umstellung mehr nötig. Koch- und Beschäftigungsbücher hätten sie deutlich öfter verkauft, als es vor Corona der Fall war, sagen Frey und Ulrich Wegener übereinstimmend.

Gitana Wegener eröffnete die Buchhandlung 1979 gemeinsam mit Ehemann Ulrich – sie setzt darauf, dass die Kunden nun wieder in den Laden kommen. Quelle: Niklas Borm

Händler müssen keine Mitarbeiter entlassen

Das Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen zur Öffnung der Buchläden freute die Inhaber sehr. „Es nimmt einem echt Druck, das kann man so sagen“, erklärt Frey. Es dürfe zwar nur eine kleinere Anzahl Personen ins Geschäft, aber das sei in Ordnung. Mit der Masse an Kunden, die Montag kamen, habe er nicht gerechnet, gibt Ulrich Wegener zu. Vor dem Geschäft an der Marktstraße gab es an den ersten Tagen nach der Öffnung sogar Schlangen: Während Bücherfreunde drinnen nach neuesten Ausgaben stöberten, mussten andere vor der Tür geduldig warten. Die Redewendung, sich die Klinke in die Hand zu geben, bekomme jetzt eine neue Bedeutung, sagt Kundin Lisa Schneider am Mittwoch mit einem Lächeln.

Interessierte Leser kommen nun wieder auf ihre Kosten. Vor allem das Stöbern sei für die Kunden wichtig, sagt Frey. Entlassungen konnte sie bis dato verhindern, die Beschäftigten ließen sich im Lockdown Minusstunden aufschreiben. Auch Gitana Wegener konnte das Mitarbeiterteam ihrer 1979 eröffneten Buchhandlung weiterbeschäftigen. Und die Stammkunden können jetzt wieder sagen: „Komm, wir gehen zu Gitana!“

Von Niklas Borm