Burgdorf

Am Nikolaustag dürfen sich Kinder bekanntermaßen auf eine Überraschung freuen – und diesen Brauch will das Team der Stadtbücherei in diesem Jahr ebenfalls aufgreifen. „Leider mussten die Jungen und Mädchen ja wegen der Pandemie auf viel verzichten“, sagt Leiterin Andrea Nehmer-Rommel und nennt als Beispiel das vorübergehende Aus für die Vorlesestunden und das Bilderbuchkino. Gerade in der aktuellen Infektionslage seien solche Veranstaltungen undenkbar, fügt Mitarbeiterin Kerstin Maschigefski hinzu.

Deshalb hat das Team nach einer coronakonformen Lösung gesucht und diese auch gefunden: „Vorlesen to go“ heißt die jüngste Aktion, bei der Maschigefski jeweils ein Pixi-Buch und eine Überraschung zum Basteln eingetütet hat. Jede der 40 Tüten hat die Bücherei-Mitarbeiterin liebevoll beschriftet und mit einem Weihnachtsstempel versehen, damit auch die richtige Stimmung aufkommt. Natürlich dreht sich die Geschichte im Pixi-Buch um Weihnachten, wie Nehmer-Rommel verrät. Um welche, das erfahren die Kinder und ihre Eltern, wenn sie sich eine der Tüten am Montag, 6. Dezember, zwischen 12 und 16 Uhr abholen.

Ab sofort gilt die 3-G-Regel in der Bücherei

Sie müssen, wie alle anderen auch, allerdings die 3-G-Regel beachten, die seit Donnerstag, 2. Dezember, gilt. Damit dürfen nur Nutzer, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind, das Gebäude an der Sorgenser Straße betreten. „Wir bitte alle, uns die Nachweise unaufgefordert zu zeigen“, sagt die Büchereileiterin und betont zugleich, dass die bisherigen Regeln wie begrenzte Zahl der Besucherinnen und Besucher, Abstands- und Maskenpflicht bestehen bleiben.

Ab dem 4. Dezember können Familien auch die Badebücher ausleihen. Quelle: Antje Bismark

Badebücher sind neu im Bestand

Wer sich an die Vorgaben hält, kann ab Sonnabend, 4. Dezember, einen ganz neuen Bereich für die Jüngsten entdecken und ausleihen: Badebücher. Diese bestehen aus wasserfestem Material und können, wie der Name sagt, mit in die Badewanne genommen werden. Ob Sandmännchen oder der kleine Maulwurf, Feuerwehr oder Bootsbesatzung – die neuen Bücher bieten eine große Auswahl an kleinen Geschichten. „Wir sind gespannt, wie das Angebot angenommen wird“, sagt Nehmer-Rommel. Ihren Angaben zufolge hatte das Team den Bestand nach einer Nutzeranalyse für junge Familien ausgebaut, mit Erfolg. „Wir haben beispielsweise den Bereich Leben mit Kindern geschaffen, in dem Eltern besonders angesprochen werden“, sagt sie. Das werde sehr gut angenommen.

Und auch die Bilderbücher, viele aus dicker Pappe, und kleine Geschichten zum Vorlesen seien stark nachgefragt. „Mitunter sind die Kisten komplett leer“, sagt sie. Immer wieder stelle sie dabei fest, wie gut die jungen Mütter und Väter vernetzt seien. „Das macht uns richtig Spaß.“

Von Antje Bismark